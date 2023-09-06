محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

أختار عرض مسرحية تشارلي لـ محمد فهيم ليكون في افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، وشهد حضور كبير إشادات واسعة، فماهى التحضيرات التي أعدها فهيم من أجل هذا العرض، وأبرز الصعوبات التي واجهته، وكيف وصل "فهيم" إلى الشكل الذي ظهر عليه في العرض المسرحي، وهل أعدوا موسيقى وأشعار خصيصا للعرض، هذا ما أوضحه لنا فهيم في حواره مع موقع صدى البلد.

في البداية أعرب محمد فهيم عن سعادته بمشاركته في إفتتاح مهرجان المسرح التجريبي وأكد أن هذه ليست المشاركة الأولى له في المهرجان وقال:" تواجدت من قبل بمسرحية هاملت وحصلت على جائزة أفضل ممثل ولم يحصل على تلك الجائزة سوى ثلاثة فقط منهم الراحل سامي العدل والفنان سيد رجب، وبعدها أقيمت نسخة شرفية عام 2016 شاركت فيه، وكنت سعيد بردود الفعل القوية التي استقبلتها على العمل بعد عرضه في المهرجان.

مصداقية

يؤكد محمد فهيم أنه أراد أن يجسد شخصية تشارلي تشابلن بكل مصداقية وقال في:" قرأت كثيرا وتدربت حتى أصل لشخصية شارلي دون مكياج ولهذا أخذ مني التحضير شهورا كثيرة، فالأمر لم يكن سهلا ولكن بالنهاية خرجت الشخصية بالشكل المطلوب، وتلقيت ردود أفعال رائعة منذ أن بدأت عرض المسرحية في مصر حيث رفعت العروض شعار كامل العدد، وكنت حريص أن أقدم الشخصية بشكل جديد، ودرست الابعاد النفسية لـ تشارلي لكى أتمكن من الشخصية، فهى حلم معي منذ 10 سنوات.

محاولات لإنتاج المسرحية

سألنا فهيم هل وجد منتج يتحمس للمسرحية على الفور أم أن الأمر لم يكن سهلا وقال:" الحقيقة أنني بذلت مجهود كبير حتى أصل لنتج يتحمس للمسرحية وكل الشركات التي ذهبت إليها في البداية كانوا متخوفين وليس لديهم رؤية لنجاح العرض، حتى وصلت للمنتج الذي قدم المسرحية حاليا، والحقيقة أنها حققت نجاح غير مسبوق.

معاناة تشارلي

يؤكد فهيم أنه اراد أن يجسد معاناة تشارلي من خلال المسرحية ويقول:" هذا الرجل معجزة بكل المقاييس، فكيف استطاع أن يحتل قلوب كل الناس ويسعدهم رغم المصاعب والمعاناة التي مر بها، فالأمر كان مهم أن نظهره إلى الناس، لذلك كل عناصر المسرحية أكتملت لتوصل هذا الشعورن سواء الديكور أو المزيكا أو الأشعار".

إستعراضات

وكشف عن عدد الأغاني في المسرحية وقال:" المسرحية تعتمد على الاستعراضات بشكل كبير والحقيقة أن هناك جهد حتى في الأغاني فهناك مايقرب من 40 أغنية ومقطوعات موسيقية اعددناها خصيصا للمسرحية.

أسرة تشارلي

وسألنا فهيم هل تواصل معه أحد من أسرة نشارلي بعد العرض المسرحي وقال:" حديث بالفعل أحد أفراد أسرته جاء وشاهد العرض وأخبرني أنني مثل تشارلي تماما".

صعيدي

على جانب أخر رأينا فهيم يتقن اللهجة الصعيدية وحمل السلاح في مسلسل عملة نادرة الذي عرض في موسم رمضان الماضي فكيف يصنع هذا التحول:" اللهجة الصعيدية صعبة للغاية ولكن تدربت على يد مصحح، وكنت أتحدث باللهجة دائما حتى في المنزل وتعودت عليا حتى انني كنت أتحدث بها بتلقائية كبيرة، حمل السلاح واستخدامه ايضا ليس سهلا ولكن بالتدريبات كل شئ يتم.

إتقان الشخصية

يؤكد فهيم أنه يحرص على أن يتقن كل شخصية يقوم بتجسيدها ويقول:" أحب أن أصل لأبعد نقطة في الشخصية وأتقنها ومن المواقف التي حضرتني الأن أنني أثناء تصوير عملة نادرة كنت متواجد في الأقصر وأعتقد أهل البلد انني من الصعيد".