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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنصورة الأهلية تعلن عن ضوابط وشروط السكن الجامعي

جامعة المنصورة الأهلية
جامعة المنصورة الأهلية

أعلن  الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية عن تخصيص عدد من العمارات السكنية  «الإسكان المتميز» للطلاب، أعضاء هيئة التدريس، العاملين حيث تم توفير سكن متميز بالعمارات التابعة لجامعة المنصورة الأهلية بمشروع إسكان مصر بمدينة المنصورة الجديدة.


وذلك حرصاً من جامعة المنصورة الأهلية على توفير كل سبل الدعم لطلاب الجامعة القدامى والمستجدين، وخاصة المغتربين بتوفير سكن متميز لهم بجوار مقر الجامعة الأهلية في إطار الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 .


وأشار الى  السكن الجامعى لجامعة المنصورة الأهلية يتميز أن  العمارات السكنية بجوار الطريق الدولي الساحلي بالعمارات أرقام(  23, 24, 25, 26) و مجهزة علي أعلي مستوي؛ وبها عمال نظافة و أمن 24 ساعة، السكن مجهز بشبكة WIFI المتصلة بسنترال مدينة المنصورة الجديدة من خلال شبكة الفايبر.


و حرصاً على توفير سبل الاطمئنان لأولياء الأمور تم تخصيص عمارات للطالبات وعمارات أخري مخصصة للطلاب ، السكن مجهز بإشراف طوال الوقت، و مجهز بعيادة طبية تعمل على مدار الساعة تحت إشراف طبي كامل من الجامعة وبها جميع التجهيزات الطبية ومتطلبات الإسعافات الأولية.


و أشار رئيس جامعة المنصورة الأهلية ، إنه سيتم فتح باب التقدم للإسكان الجامعى  داخل مدينة المنصورة الجديدة  اعتبارًا من يوم يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 حتى 23 سبتمبر 2023  الجاري لطلاب وطالبات جامعة المنصورة الأهلية من خلال شروط وضوابط محددة.

الجامعة الأهلية السكن الجامعي الدراسي الجديد بمدينة المنصورة جامعة المنصورة مدينة المنصورة الجديدة

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