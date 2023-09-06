عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إعصار دانيال.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات اليونان لشخصين

صدى البلد

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية ، اليوم الأربعاء ، عن مقتل شخصين وثلاثة آخرين في عداد المفقودين ، بعد أن غمرت أمطار غزيرة منازل ومتاجر ودمرت البنية التحتية في وسط اليونان.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية في بيان أنه تم انتشال جثة امرأة مسنة بالقرب من مجتمع في منطقة بيليون الجنوبية بوسط اليونان اليوم، مما يرفع عدد الضحايا بسبب سوء الأحوال الجوية في اليونان إلى شخصين، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مسؤول في فرقة الإطفاء لرويترز أنه "عثر على الجثة تحت كومة من الغابات"، مضيفا أن عملية الإنقاذ مستمرة بحثا عن ثلاثة مفقودين.

ولقي رجل حتفه  أمس الثلاثاء بعد انهيار جدار بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة فولوس الساحلية على خليج باجاسيتك، وتم نقل حوالي 94 نزيلًا إلى مكان آمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارًا بجزء من دار رعاية المسنين.

وتسببت العاصفة دانيال، التي تضرب اليونان منذ يوم الاثنين، في حدوث انهيارات أرضية وتدمير جسر وانهيار أعمدة الكهرباء وجرف عشرات السيارات في المياه الموحلة، بعد أيام فقط من حريق غابات مميت في شمال البلاد.

وأصدرت الشرطة يوم الأربعاء تحذيرات مرورية لمدينتي تريكالا وكارديتسا، حيث من المتوقع أن تشتد حدة العاصفة المطيرة مرة أخرى في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وأدت الفيضانات المفاجئة في اليونان عام 2017 إلى مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.

الاحوال الجوية إدارة الإطفاء اليونانية إدارة الإطفاء البنية التحتية الساحلية امطار غزيرة انهيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة بشأن قضية مرتضى منصور ضد أحمد عبد الملك

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

قطعا الإنترنت عن البدرشين.. قرار عاجل ضد مرتكبي الجريمة

صدمة جديدة لـ مرتضى منصور في نادي الزمالك

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد انتهاء معسكر النمسا

مدبولي: ملتزمون بمعاونة الهيئة الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة على الوجه الأمثل

نرجسي وكداب بس خلينا صحاب.. العجوز البريطانية تكشف القصة الكاملة مع زوجها المصري

مستشار شيخ الأزهر للوافدين تكرم الفائزين في ورش عمل فن الكاريكاتير

تصرف عن 3 أشهر.. شروط الحصول على منحة الوفاة بالقانون

تفاصيل جديدة في قرارات النيابة العاجلة بشأن عقار حدائق القبة المنهار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد فهيم: حرصت على تجسيد تشارلي دون مكياج وإبراز معاناته ..حوار

إطلالة غير معتادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بصورة جديدة| شاهد

فستان جديد ومختلف.. نسرين طافش تستعرض جمالها بلوك جذاب| شاهد

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ