بسبب إعصار دانيال.. ارتفاع عدد ضحايا فيضانات اليونان لشخصين

أعلنت إدارة الإطفاء اليونانية ، اليوم الأربعاء ، عن مقتل شخصين وثلاثة آخرين في عداد المفقودين ، بعد أن غمرت أمطار غزيرة منازل ومتاجر ودمرت البنية التحتية في وسط اليونان.

وقالت إدارة الإطفاء اليونانية في بيان أنه تم انتشال جثة امرأة مسنة بالقرب من مجتمع في منطقة بيليون الجنوبية بوسط اليونان اليوم، مما يرفع عدد الضحايا بسبب سوء الأحوال الجوية في اليونان إلى شخصين، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وقال مسؤول في فرقة الإطفاء لرويترز أنه "عثر على الجثة تحت كومة من الغابات"، مضيفا أن عملية الإنقاذ مستمرة بحثا عن ثلاثة مفقودين.

ولقي رجل حتفه أمس الثلاثاء بعد انهيار جدار بسبب سوء الأحوال الجوية في مدينة فولوس الساحلية على خليج باجاسيتك، وتم نقل حوالي 94 نزيلًا إلى مكان آمن في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بعد أن ألحقت الأمطار الغزيرة أضرارًا بجزء من دار رعاية المسنين.

وتسببت العاصفة دانيال، التي تضرب اليونان منذ يوم الاثنين، في حدوث انهيارات أرضية وتدمير جسر وانهيار أعمدة الكهرباء وجرف عشرات السيارات في المياه الموحلة، بعد أيام فقط من حريق غابات مميت في شمال البلاد.

وأصدرت الشرطة يوم الأربعاء تحذيرات مرورية لمدينتي تريكالا وكارديتسا، حيث من المتوقع أن تشتد حدة العاصفة المطيرة مرة أخرى في وقت لاحق يوم الأربعاء.

وأدت الفيضانات المفاجئة في اليونان عام 2017 إلى مقتل 25 شخصًا وتشريد المئات.