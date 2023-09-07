اتحسدوا| ظهور علياء بسيوني في حفل أحمد سعد ببورسعيد.. حقيقة الصلح وعودتهما لـ “عش الزوجية”

أثار طلاق الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني، جدلًا واسعًا منذ إعلان خبر الطلاق من قبل علياء بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ويتساءل الجماهير منذ ذلك الحين عن إمكانية رجوعهما سويًا.

طليقة أحمد سعد في حفلته الغنائية

ونشر الفنان أحمد سعد فيديو من حفلته الغنائية في بورسعيد، والتى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضى، وظهرت في الفيديو طليقته علياء بسيوني أثناء اندماجها مع أغانيه.

وأثار الفيديو تساؤل رواد السوشيال ميديا، عن إمكانية الصلح بين أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، وإذا كان هذا الفيديو يدل علي رجوعهما سويًا، عقب إعلان طلاقهما في الأيام الماضية.

علياء بسيوني من حفل أحمد سعد

تدخلات لصلح الطرفين

وعلم صدى البلد أن هناك تدخلا من مصادر مقربة من الطرفين لحل الأزمة بينهما، خاصة بعد الفيديو الأخير الذى نشره أحمد سعد عبر انستجرام والظهور اللافت لعلياء بسيونى.

وظهرت علياء بسيوني وهي تتفاعل وترقص علي أغاني طليقها أحمد سعد، وظهر أحمد سعد في مشهد أخر وهو يقوم بالغناء لعلياء بسيوني مع إحدي أغانيه الرومانسية.

علياء بسيوني من حفل أحمد سعد

اتحسدوا.. نجوم الوسط الفني تعلق علي طلاق أحمد سعد

وعلق عدد من نجوم الوسط الفني علي فيديو أحمد سعد، والذي ظهر فيه طليقته علياء بسيوني، وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: "اتحسدتوا.. يارب يصلح حالكم يارب".

تعليق رانيا محمود ياسين علي فيديو أحمد سعد

بينما علقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، علي فيديو أحمد سعد وطليقته، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، كاتبة: "والله أنا عارفة إنك طيب".

تعليق ريهام سعيد علي فيديو أحمد سعد

كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وكشف “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لانفصال الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، وعلم “صدى البلد” أن ابنة أحمد سعد تعرضت لحادث سيارة برفقه شقيقتها الصغرى، وكان معهما والدة علياء بسيوني وشقيقه أحمد سعد وتعرضا لإصابات بالغة وكسور.

وكانت هذه الحادثة قبل سفر أحمد سعد إلى السعودية بيوم واحد "ليلة الدموع"، ولكن بعد أن علم أحمد سعد أن ابنتيه بخير قرر تكملة الحفل وعدم الرجوع لمصر، وبعدها بيومين، حدثت مفاجأة غير متوقعو وهي تورم رجل ابنة احمد سعد الرضيعة.

في الوقت الذي نشرت علياء صورة ابنتها على ستوري صفحتها على “إنستجرام” وهي مصابة في قدمها، وفور علم علياء بسيوني بذلك، أبلغت أحمد سعد ولكن الأخير بعد قدومه من السعودية ذهب إلى الساحل الشمالي، وهو ما فجر الأزمة بينهما، حيث طلبت علياء الطلاق وبالفعل تم في خلال ساعات.