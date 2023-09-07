عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

اتحسدوا| ظهور علياء بسيوني في حفل أحمد سعد ببورسعيد.. حقيقة الصلح وعودتهما لـ “عش الزوجية”

أحمد سعد وطليقته
أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني

أثار طلاق الفنان أحمد سعد ومصممة الأزياء علياء بسيوني، جدلًا واسعًا منذ إعلان خبر الطلاق من قبل علياء بسيوني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ويتساءل الجماهير منذ ذلك الحين عن إمكانية رجوعهما سويًا.

طليقة أحمد سعد في حفلته الغنائية

ونشر الفنان أحمد سعد فيديو من حفلته الغنائية في بورسعيد، والتى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضى، وظهرت في الفيديو طليقته علياء بسيوني أثناء اندماجها مع أغانيه.

وأثار الفيديو تساؤل رواد السوشيال ميديا، عن إمكانية الصلح بين أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، وإذا كان هذا الفيديو يدل علي رجوعهما سويًا، عقب إعلان طلاقهما في الأيام الماضية.

علياء بسيوني من حفل أحمد سعد

تدخلات لصلح الطرفين

وعلم صدى البلد أن هناك تدخلا من مصادر مقربة من الطرفين لحل الأزمة بينهما، خاصة بعد الفيديو الأخير الذى نشره أحمد سعد عبر انستجرام والظهور اللافت لعلياء بسيونى.

وظهرت علياء بسيوني وهي تتفاعل وترقص علي أغاني طليقها أحمد سعد، وظهر أحمد سعد في مشهد أخر وهو يقوم بالغناء لعلياء بسيوني مع إحدي أغانيه الرومانسية.

علياء بسيوني من حفل أحمد سعد

اتحسدوا.. نجوم الوسط الفني تعلق علي طلاق أحمد سعد

وعلق عدد من نجوم الوسط الفني علي فيديو أحمد سعد، والذي ظهر فيه طليقته علياء بسيوني، وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين: "اتحسدتوا.. يارب يصلح حالكم يارب".

تعليق رانيا محمود ياسين علي فيديو أحمد سعد

بينما علقت الفنانة والإعلامية ريهام سعيد، علي فيديو أحمد سعد وطليقته، عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، كاتبة: "والله أنا عارفة إنك طيب".

تعليق ريهام سعيد علي فيديو أحمد سعد

كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني 

وكشف “صدى البلد” التفاصيل الكاملة لانفصال الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني، وعلم “صدى البلد” أن ابنة أحمد سعد تعرضت لحادث سيارة برفقه شقيقتها الصغرى، وكان معهما والدة علياء بسيوني وشقيقه أحمد سعد وتعرضا لإصابات بالغة وكسور.

وكانت هذه الحادثة قبل سفر أحمد سعد إلى السعودية بيوم واحد "ليلة الدموع"، ولكن بعد أن علم أحمد سعد أن ابنتيه بخير قرر تكملة الحفل وعدم الرجوع لمصر، وبعدها بيومين، حدثت مفاجأة غير متوقعو وهي تورم رجل ابنة احمد سعد الرضيعة.

في الوقت الذي نشرت علياء صورة ابنتها على ستوري صفحتها على “إنستجرام” وهي مصابة في قدمها، وفور علم علياء بسيوني بذلك، أبلغت أحمد سعد ولكن الأخير بعد قدومه من السعودية ذهب إلى الساحل الشمالي، وهو ما فجر الأزمة بينهما، حيث طلبت علياء الطلاق وبالفعل تم في خلال ساعات.

الفنان أحمد سعد أحمد سعد علياء بسيوني أحمد سعد وعلياء بسيوني طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني طليقة أحمد سعد كواليس طلاق أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

بعد قليل .. مرتضى منصور أمام المحكمة بسبب محمود الخطيب

20 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

موقف الزمالك .. كاف يُحدد بديل «بترو أتليتكو» في الدوري الأفريقي

400 جنيه| ارتفاع الذهب مجددا وهذا سعر عيار 21 الآن بالمصنعية

الحضور إلزامي.. مرتضى منصور ينتظر قراراً عاجلاً من القضاء |تفاصيل

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

موضوعات متعلقة

شطب العضوية ورفضه منصبا إداريا بالنادي| الأزمات تلاحق حسن شحاتة داخل الزمالك

الأهلي يعاني قبل السوبر الإفريقي| قصة رحيل أليو ديانج عن الفريق.. وموقف إمام عاشور من المباراة

تجارة باسم الدين| الداعية أمير منير يثير الجدل بسبب أبلكيشن عمرة بـ4000 جنيه.. اعرف الحكاية

بيضرب إيرادات وسيناريوهات وشهادات| ياسمين رئيس تشعل “خناقة” على السوشيال بسبب فنان غامض.. تعرف عليه

صفقة سوزا "تستوي" على نار هادئة| 50 مهاجما رفض كولر ضمهم للأهلي قبل يناير.. كواليس المفاوضات

مات في ذكرى رحيل نجله| تعرف على حجم ثروة محمد الفايد.. وهذه علاقة “دودي” بالأميرة ديانا

محمد عبدالوهاب مات| حكاية أصعب لحظة شهدها "التتش".. كواليس وصور لأول مرة في ذكرى وفاته

بيضربوا برشام| مصير مطربة “تيجي نتجوز بالسر” بعد ألفاظها الخارجة.. ماذا حدث في الساحل الشمالي؟

ترشيحاتنا

موعد صرف معاش تكافل وكرامة | طريقة التظلم من البطاقات الموقوفة؟

اليوم.. منتخب شابات اليد يواجه مالي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا بتونس

اتحسدوا| ظهور علياء بسيوني في حفل أحمد سعد ببورسعيد.. حقيقة الصلح وعودتهما لـ “عش الزوجية”

العيش من أجل العمل أم العكس؟.. دراسة تكشف مفاجأة بشأن البريطانيين

عاجل.. موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

محمد بن زايد يبعث برسالة إلى الرئيس البرازيلي .. ما فحواها؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وأسباب تخبرك بأنك مصاب بعرق النسا

تقترب من الـ50.. تفاصيل ساعات اللهيب ودرجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات

أسباب حرقان البول عند النساء وطرق علاجه

هل يفصح مذاق قهوتك عن طبيعة شخصيتك.. حقائق لن تعرفها من قبل

فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

هل الهضبة ديكتاتور؟.. الملحن محمد يحيى يكشف سر شخصية عمرو دياب

وليد توفيق يكشف سر سعادته الحقيقية وأول لقاء مع مصطفى كامل.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ