رحلة دعم.. هل أبلغت أمريكا روسيا مسبقًا بزيارة بلينكن إلى أوكرانيا؟

كشف مصدر دبلوماسي لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن أبلغت موسكو مسبقًا بالزيارة الرسمية لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف.

وقال المصدر الدبلوماسي للوكالة: "أبلغت واشنطن موسكو مسبقًا برحلة بلينكن إلى كييف".

ووصل بلينكن إلى كييف اليوم الأربعاء في بادرة دعم حيث يدخل هجوم أوكرانيا المضاد ضد القوات الروسية في شهره الرابع بمكاسب صغيرة فقط.

وأجرى بلينكن، وهو أول مسئول أمريكي كبير يزور كييف منذ بدء الهجوم المضاد في أوائل يونيو، محادثات مع وزير الخارجية دميترو كوليبا ثم الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وعلّق “الكرملين”، على زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى كييف، مؤكدًا أنه لن يؤثر ذلك على مسار العملية العسكرية هناك.

ووفقًا لوكالة "رويترز" قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ردًا على سؤال صحفي بشأن زيارة بلينكن إلى كييف، إنه من الواضح أن واشنطن تخطط لمواصلة تمويل المجهود الحربي الأوكراني "حتى آخر أوكراني".