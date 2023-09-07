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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية.. انتظام الحركة في نفق الأزهر وكثافات أعلى دائري السلام

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، الحالة المرورية اليوم 7 سبتمبر 2023. 


وتنتظم الحركة المرورية في نفق الأزهر وسط سيولة مرورية في الاتجاهين، وتظهر كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم عبر الطريق الزراعي، ونفس الأمر للمتجه من المنيب إلى الأوتستراد والتجمع. 


وتوجد بعض الكثافات في الاتجاه العكسي للقادم من منطقة المعادي إلى الجيزة، بالإضافة إلى القادم من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه إلى البساتين وزهراء المعادي. 

 

الحالة المرورية 


وتشهد شوارع محافظة الجيزة سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان، وبالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءً من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير سنجد كثافات مرورية نسبية، وتوجد كثافات أخرى ظهرت أعلى كوبري الجامعة. 


ويشهد محور صفط كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة للقادم من أكتوبر إلى منطقة المهندسين ووسط البلد.
 

الحالة المرورية سيولة مرورية نفق الأزهر انتظام الحركة المرور

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تفاصيل الحالة المرورية.. انتظام الحركة في نفق الأزهر وكثافات أعلى دائري السلام

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