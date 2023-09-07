بعد مصر.. البرهان يتوجه لزيارة قطر رسمياً

توجه رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأعلن مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن البرهان سيبحث مع أمير قطر تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة أحمد مفضل، يرافقان البرهان في زيارته.

وزار قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء الماضي، مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستقبله الرئيس السيسي في مدينة العلمين ورافقه في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

وأشاد البرهان، خلال مؤتمر صحفي، بمساندة المصر في الحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به.