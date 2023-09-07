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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

"الإنتاج الحربي" تناقش مستجدات توطين صناعة معدات تدوير المخلفات مع سفير كوريا

صدى البلد

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية بمصر كيم يونج هيون، أوجه التعاون المشترك.
جاء ذلك خلال استقباله والوفد المرافق بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالوفد الكوري الجنوبي متقدماً بالتهنئة للسفير على تقلده مهام منصبه الجديد سفيراً لبلاده بالقاهرة.
واستعرض الوزير الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، مؤكداً أن الدور الرئيسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف منتجاتها العسكرية كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركات التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة، معرباً عن اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكورية الجنوبية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين، خاصةً في ضوء علاقات التعاون المثمرة بين البلدين.
وأوضح الوزير محمد صلاح أن اللقاء شهد مناقشة موضوعات التعاون القائمة بين الطرفين في مختلف مجالات التصنيع ومنها مستجدات التعاون في مجال نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة الخاصة بمعدات مصانع تدوير المخلفات بما يسهم في تحقيق عائد بيئي وصحي واقتصادي.
وتمت مناقشة مستجدات التعاون مع الجانب الكوري الجنوبي للتصنيع المشترك لكاميرات المراقبة داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التعاون في التصنيع المشترك للهاوتزر (K9 A1-EGY) وذخيرته، كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المقترح التعاون المشترك في تنفيذها في بعض مجالات التصنيع العسكرية والمدنية.

 ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي الدعوة للشركات الكورية الجنوبية للمشاركة في النسخة القادمة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" مثمنًا المشاركة المتميزة للشركات الكورية الجنوبية في النسختين السابقتين من المعرض.
من جانبه أكد سفير كوريا الجنوبية بمصر عمق العلاقات بين كوريا الجنوبية ومصر، كما أكد قيامه ببذل قصارى جهده لتعزيز هذه العلاقات العميقة بين الجانبين على مختلف الأصعدة، لافتًا إلى ترحيب الجانب الكوري الجنوبي بتعزيز آفاق التعاون المشترك وتعميق العلاقات الاستثمارية والاقتصادية مع مصر خلال الفترة المقبلة خاصةً مع توافر الفرص الواعدة داخل الدولة المصرية في مجالات متعددة، وأشاد السفير بالإنجاز الهائل الذي تم داخل العاصمة الإدارية الجديدة خلال وقت قياسي وهو ما لمسه خلال زيارته لمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الجديدة الذي يتميز بالحداثة والاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة بشكل كبير.
وأعرب السفير الكوري الجنوبي عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين والثقة المتبادلة بين الشركات الكورية وشركات الإنتاج الحربي للتصنيع المشترك للعديد من المنتجات التي تتميز بالجودة العالية والأسعار المنافسة، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي.. مشيدا بالدور الهام الذي تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأعرب السفير عن تمنياته أن يتم تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة وتشجيع عقد شراكات جديدة ودعم التوأمة بين مصر وكوريا الجنوبية فى مجالات التصنيع المختلفة.
وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي حريصة على التعاون مع مختلف الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات بهدف تبادل الخبرات وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات والوحدات التابعة وذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو زيادة التعاون والتكامل مع الشركاء في الخارج ونقل التكنولوجيا الحديثة لخطوط الإنتاج المصرية والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التصنيعية والبشرية المتاحة لزيادة عمق التصنيع المحلي.
حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

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