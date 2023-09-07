محافظ البحر الأحمر يكرم أوائل الطلاب لعام 2022-2023

قام محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى ، اليوم ، بتكريم ١٣١ طالب وطالبة أوائل الشهادات العامة والمحلية للعام الدراسي ٢٠٢٢ -٢٠٢٣ ، بحضور السكرتير العام المساعد السيد كمال سليمان ، و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة ، و مدير مديرية التربية والتعليم الاستاذ هشام منير والشيخ الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إلى جانب أولياء أمور الطلاب المتميزين.

تكريم ١٣١ طالب على مستوى المحافظة

وأعرب حنفى عن سعادته الكبيرة بتفوق أبناء المحافظة، مهنئاً الطلاب و أولياء الأمور بنجاح أبنائهم . كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة وبذل الجهد حتى حصلوا على المراكز الأولى فى انشطة متعددة على مستوى الجمهورية .

تم تكريم الأوائل في مختلف الشهادات والتخصصات

حيث تم تكريم ١٢ طالبًا من شعبة علمي علوم، و١٠ طلاب من شعبة علمي رياضة، و١٠ طلاب من شعبة أدبى ، و٢ طالب من STEM في الثانوية العامة.

وفيما يتعلق بالثانوية الأزهرية، تم تكريم ٥ طلاب علمى ، و٥ طلاب أدبى ، و ١١ طالبًا في تخصص التجويد. وشملت التكريمات أيضًا الطلاب في التربية الخاصة، حيث تم تكريم ٣ طلاب بالشهادة الاعدادية وطالب بالثانوية العامة وآخر بالثانوية الفنية.

وفيما يتعلق بالثانوية الفنية هنأ الطالب الاول على المحافظة بحصولة على المركز الاول على مستوى الجمهورية كما تم تكريم ١٥ طالبًا من اوائل الثانوية الفنية ، بينما تم تكريم ٢٠ طالبًا بالمرحلة الاعدادية العامة، و ١٠ طلاب بالمرحلة الاعدادية الأزهرية، و ١٠ آخرين بالمرحلة الابتدائية بالازهر. وتم تكريم ١٦ طالبًا من إدارات أوائل جنوب البحر الأحمر.

ويعكس هذا الحفل الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين في المحافظة ويشجع على مزيد من التفوق والنجاح في مجال التعليم .