نقابة المهن السينمائية تقرر تفعيل العقد الموحد لكتاب السيناريو

قررت نقابة المهن السينمائية تفعيل العقد الموحد لكتاب السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مع إيداع نسخة من أي تعاقد لأي عضو في مقر النقابة، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي عضو نقابي التوقيع على غير هذا العقد بعد تاريخ 1 يناير 2024.



وقالت النقابة - في بيان صحفي - إنه تم الاتفاق على وجود حد أدنى لأجور الكتابة الدرامية بأنوعها، مشيرة إلى أن النقابة لن تقبل بأي عقود تقل عن الحد الأدنى المودع لدى النقيب وذلك بداية من 1 أكتوبر المقبل.



وأعلنت النقابة رفض وضع حد أقصى لأجور المؤلفين وكتاب السيناريو أو تقسيمها لشرائح وفئات طالما ارتبط تحديد أجر المؤلف أو كاتب السيناريو بمعايير العرض والطلب وقت توقيع العقد.



وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على ألا تقل المدة الزمنية بين توقيع عقد السيناريو وبدء التصوير عن ستة أشهر في حالة المسلسلات وثلاثة أشهر في حالة الأفلام السينمائية.



وأوضحت النقابة إنه في حالة مرور 5 سنوات على تاريخ التعاقد دون البدء في تصوير العمل يحق للمؤلف وكاتب السيناريو فسخ العقد دون رد المبالغ التي تقاضاها من شركة الإنتاج ودون إلزامه باي شروط جزائية.



وشددت على ضرورة حصول المؤلف وكتاب السيناريو على نسخة من العقد موقعة من الطرفين ومختومة بختم شركة الإنتاج في نفس يوم التعاقد، مخاطبة الجهات الرسمية المعنية المنوط بها تفعيل قوانين حق الأداء العلني لمؤلفي الأعمال السينمائية والتلفزيونية لتسهيل حصول المؤلفين على حقوقهم كاملة.



وأكدت أن كتابة المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار من المهن التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة بناء على الخطاب المرسل من وزير المالية إلى النقابة عام 2022.

