الطاروطي قارئا والعيسوي خطيبا.. مسجد الظاهر بيبرس يستقبل صلاة الجمعة غدا

يستقبل مسجد الظاهر بيبرس، غدا الجمعة، شعائر صلاة الجمعة الموافقة لـ 23 من شهر صفر 1445 هجريا، السابع من من سبتمبر 2023م.

شعائر صلاة الجمعة من مسجد الظاهر بيبرس

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة قرأنية للقارئ الشيخ عبدالفتاح الطاروطي وخطيبا الدكتور نوح العيسوي من علماء وزارة الأوقاف، حيث عنونت وزارة الأوقاف خطبة الغد تحت عنوان: “حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه”.

افتتاح 18 مسجدًا جديدًا

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح 18 مسجدًا يوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 154 مسجدًا منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية

قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يوم الجمعة : (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م)، وتضم (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف ، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: " حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه "، وذلك على النحو التالي: