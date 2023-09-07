يبحث عدد كبير من المواطنيين الراغبين في الحصول علي وظائف خالية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي توفر فرصة عمل بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

الوظائف الخالية 2023

وتعد وظيفة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، هي توجيه أعمال نظم المعلومات والتحول الرقمي للجهاز بمحاورها المختلفة المتضمنة البنية الأساسية وتأمين المعلومات والتطبيقات والدعم الفنى، وكذلك ما يتعلق بالتقارير الإحصائية والتحليلية والنشر الإلكترونى بما يحقق أهداف الجهاز.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف الخالية

- الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث لموظفى القطاع خاص. - ملف الإنجازات. - مقترح التطوير الوظيفي وفقًا لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017. - شهادات التدريب لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. - شهادات التدريب لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. - شهادات التدريب لموظفى القطاع خاص. - الصورة الشخصية. - الرقم القومي وجه أول سارية- الرقم القومي وجه ثاني سارية. - صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال). - بيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات أن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. - بيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات أن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. - إفادة من الشؤون / الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. - إفادة من الشؤون / الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. - شهادة خبرة لموظفى القطاع خاص. - شهادة خبرة للضباط المتقاعدين. - المؤهل الدراسي لموظفى القطاع خاص.

الشروط التقدم للوظائف الخالية