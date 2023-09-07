عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وظائف خالية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير من المواطنيين الراغبين في الحصول علي  وظائف خالية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتي توفر فرصة عمل بوظيفة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

الوظائف الخالية 2023

وتعد وظيفة رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، هي توجيه أعمال نظم المعلومات والتحول الرقمي للجهاز بمحاورها المختلفة المتضمنة البنية الأساسية وتأمين المعلومات والتطبيقات والدعم الفنى، وكذلك ما يتعلق بالتقارير الإحصائية والتحليلية والنشر الإلكترونى بما يحقق أهداف الجهاز.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف الخالية

  1. - الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث لموظفى القطاع خاص.
  2. - ملف الإنجازات.
  3. - مقترح التطوير الوظيفي وفقًا لقرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رقم 95 لسنة 2017.
  4. - شهادات التدريب لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  5. - شهادات التدريب لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  6. - شهادات التدريب لموظفى القطاع خاص.
  7. - الصورة الشخصية.
  8. - الرقم القومي وجه أول سارية- الرقم القومي وجه ثاني سارية.
  9. - صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).
  10. - بيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات أن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  11. - بيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات أن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  12. - إفادة من الشؤون / الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  13. - إفادة من الشؤون / الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
  14. - شهادة خبرة لموظفى القطاع خاص.
  15. - شهادة خبرة للضباط المتقاعدين.
  16. - المؤهل الدراسي لموظفى القطاع خاص.

وظائف خالية بالمحافظات برواتب تبدأ من 4000 جنيه

وظائف الأزهر الشريف 2023.. منطقة القاهرة تعلن حاجتها إلى موجهين

وظائف خالية بتلك الوزارات .. قدم الآن

وظائف خالية للشباب.. قدم الآن

الشروط التقدم للوظائف الخالية

  1. -خبرة متعمقة في أحد تخصصات تقنيات الحاسب (برمجة أو شبكات أو تأمين سيبرانى أو تحليل بيانات أوما يماثلها) مع إلمام ببقية التخصصات.
  2. - مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.
  3. - الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية.
  4. - قضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي مدير عام أو قضاء مدة كلية 18 عامًا تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.
الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الخالية وظائف الخالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ بإغلاق عدد من المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد|اعرف السبب

رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير

أوسوريو يصدم إدارة نادي الزمالك بهذا القرار

أعلى مستوى منذ 4 سنوات.. مصر تضاعف صادرات البصل إلى الاتحاد الأوروبي

محمد صلاح يظهر في إعلان صفقة الاتفاق السعودي وكلوب يصرخ |اعرف القصة

تركت بخزينة النادي نصف مليار جنيه|مرتضى منصور يوجّه رسالة لجماهير الزمالك والشعب المصري

لن أترشح في وجوده.. هشام يكن: هذا الشخص الأنسب لإنقاذ الزمالك

خبر “حلو” والثاني “وِحِش” للأهلي| صدمة "حمراء" قبل السوبر الإفريقي.. وبشرى سارة بشأن المهاجم

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف ورئيس التنظيم والإدارة يتفقدان سير أعمال الاختبارات بمركز إعداد القادة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

دعاء آخر أيام التشريق.. لا ترد فيه دعوة فرددوا 210 أدعية جامعة للخيرات

دعاء عصر يوم عرفة المستجاب.. 110 أدعية شاملة للخيرات تفرج همك وتوسع رزقك

الأمم المتحدة تحذر الاحتلال الإسرائيلي من خطر التصعيد والخروج عن السيطرة

أدعية العشر من ذي الحجة.. 3 كلمات لا ترد.. وأفضل 100 دعاء مستجاب

دعاء العشر من ذي الحجة .. 3 كلمات تدخلك الجنة وتفتح الأبواب المغلقة

دعاء ثاني يوم من ذي الحجة .. يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

أزمة جديدة.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن الاقتصاد العالمي

روسيا اتخذت قرارها.. جنرال أمريكي يكشف مصير أوكرانيا

نجاة جميع ركاب طائرة سعودية من كارثة .. تفاصيل مثيرة

تشكيل المنتخب الأولمبي لمواجهة منتخب روسيا للمحليين وديا

الولايات المتحدة تفجر مفاجأة بشأن القتال في أوكرانيا

البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية أغسطس الماضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلمى أبو ضيف تستعرض رشاقتها بإطلالة أنيقة | شاهد

فستان لافت.. مي حلمي تتألق بإطلالة صيفية مبهجة

رئيس الأركان يلتقى نائب وزير الدفاع السيراليونى لبحث التعاون العسكري المشترك

بـ بلوزة سوداء.. مي كساب تستعرض رشاقتها في إطلالة لافتة |شاهد

فيديو

هل خسرت مليون دولار؟.. ماذا قال المحامي عن سرقة حسابات شيرين عبدالوهاب |فيديوجراف

مفاجأة في سعر الذهب والدولار بعد قرار الحكومة الأخير.. فيديو

غوريلا تثير الفزع في حفل زفاف عروسين بقاعة الفرح.. ما القصة؟| فيديوجراف

تفاصيل تعرض الفنانة شيرين عبدالوهاب للسرقة وبلاغها إلى النائب العام |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ