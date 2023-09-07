الحوار الوطني.. طارق الدسوقي: مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات

قال الفنان طارق الدسوقي، إن الهوية والمحتوى والمضمون لا بد أن يرتبط بالمرحلة الراهنة والحالة التي تعيشها مصر، لأنه فى منتهي الأهمية.

وأضاف الدسوقي فى كلمته خلال جلسة الثقافة والهوية الوطنية بشأن الصناعات الثقافية، أن ثالوث الفناء هو الجهل والفقر والمرض، والجهل الذي أعنيه ليس القراءة والكتابة وإنما أعني كل أشكال الجهل سياسي ثقافى وفكري، وكل أشكال الجهل.

وأشار الفنان القدير إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة ويحاك ضدها مؤامرات من الداخل والخارج، ولا يمكن أن يكون الفن والدراما فى معزل عن ذلك.

وأكد الدسوقي، إننا نحتاج أن نعيد صياغة عقول ووجدان الناس بما يناسب هذه المرحلة، مؤكدا أننا نحتاج أن يكون هناك مواصفات للمنتج الدرامي، وأن ويغوص في مشاكل وهموم الناس ويرتفع بالمستوى الفكري، وينمى روح الانتماء وخاصة لدى الشباب.