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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يصدر تقريرا حول حصاد أنشطة وفعاليات شهر أغسطس 2023

صدى البلد

نشر معهد التخطيط القومي تقرير "حصاد أغسطس 2023" حيث يسلط من خلاله الضوء على الأنشطة والفعاليات التي نفذها خلال شهر أغسطس، والتي تنوعت ما بين بروتوكولات التعاون ولقاءات رئيس المعهد ونوابه، إضافة إلى الدراسات العليا والأنشطة البحثية، والندوات، فضلاً عن البرامج التدريبية والاستشارات الفنية التي قدمها المعهد.

 وأبرز التقرير الصادر عن المعهد توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين معهد التخطيط القومي ووزارة الشباب والرياضة حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر بهدف إدراج الحسابات الفرعية للرياضة ضمن الإطار العام لنظام الحسابات القومية مع إمكانية حساب المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الاستثمار في المرافق الرياضية.

كما أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد ومنظمة بلان إنترناشيونال إيجيبت لتعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة والشباب والوصول إلى الفئات والمجتمعات الأكثر تهميشاً.

وشمل الحصاد، وفقاً للتقرير لقاء رئيس معهد التخطيط القومي مع رئيس المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، لبحث أطر وآليات رفع كفاءة وتنمية قدرات العاملين والمسئولين الحكوميين بقارة أفريقيا، إلى جانب التعاون في دعم شبكة الاقتصاديين الشباب في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا.

وتطرق التقرير عقد اجتماع بشأن إعداد دراسة حول "دراسات الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير المُلباة لخدمات تنظيم الأسرة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث استهدف الاجتماع صياغة مجموعة من الفروض الهامة التي تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للسكان.

وإلى جانب ما سبق، فقد تضمن حصاد أغسطس لقاء مسئولي التحول الرقمي بالمعهد مع شركتي Microsoft وHYVE Technology consulting  لمناقشة آليات استخدام وتطبيق تقنيات علوم البيانات على المنصات التعليمية الخاصة بالبرامج الدراسية "المهنية والأكاديمية" بالمعهد.

وأشار التقرير إلى غلق باب التقدم لبرامج الأنشطة البحثية وبرامج الدراسات العليا بالمعهد بنهاية شهر أغسطس وهي الماجستير المهني "التخطيط للتنمية المستدامة" والماجستير المهني في "المتابعة والتقييم" والماجستير الأكاديمي "التخطيط والتنمية" حيث بلغ عدد المتقدمين في البرامج الثلاث 200 طالب للعام الدراسي 2023/2024.

وسلط الحصاد الضوء كذلك على مجموعة الندوات التي عقدها المعهد وتشمل ندوة تعريفية حول أهمية التخطيط على المستوى القومي لطلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع جنوب الوادي بأسوان، وندوة "إجراءات وأساليب ترشيد استهلاك الطاقة بالمنازل والمباني الحكومية" بالتعاون مع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

كما ركز التقرير على البرامج التدريبية التي نظمها المعهد خلال هذا الشهر وتمثلت في 3 برامج تدريبية، استفاد منها نحو 58 متدرباً ومتدربةً من داخل وخارج المعهد، إلى جانب استضافة المعهد انطلاق فعاليات التحدي السنوي للتحليل المالي في نسخته الثالثة عشر بالتعاون مع الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار.

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