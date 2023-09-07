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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تسريب صور لـ ليوناردو دي كابريو وحبيبته من ملهى ليلي

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو

نشرت عدد من التقارير الصحفية الأجنبية صور للفنان ليوناردو دي كابريو برفقة حبيته الجديدة ، من أحدي الملاهي الليلية .

وكشفت التقارير الصحفية أن حبيبة ليوناردو دي كابريو تصغره بأكثر من 20 عاماُ ، وقد التقطت لهم الصور فى أحدي الملاهي الليلية باسبانيا .

 ليوناردو دي كابريو وحبيبته

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نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صورة جديدة من أحدث ظهور لها بمهرجان كان السينمائي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت نادين نسيب نجيم في صورة سيلفي برفقه النجم العالمي ليوناردو دي كابريو، وعلقت نادين نجيم علي الصورة كاتبة: “إنه يحب التقاط الصور السيلفي.. من الجيد رؤيتك”.

وكان اخر اعمال  ليوناردو دي كابريو فيلم Killers of the Flower Moon مقتبس من رواية من الأكثر مبيعا، وبلغت ميزانيته حوالي 200 مليون دولار، وهو إحدى الأعمال الكبيرة المنتظرة.

فيلم Killers Of The Flower Moon يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم ليوناردو دي كابريو، روبرت دي نيرو، وتدور أحداثه حول جريمة وقعت أحداثها في محمية أمريكية ومقتبس من رواية خيالية.

ليوناردو دي كابريو Killers of the Flower Moon أعمال ليوناردو دي كابريو الفنانة نادين نسيب نجيم الفنانة نادين نسيب

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