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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء

محافظ أسيوط يجتمع
محافظ أسيوط يجتمع برؤساء المراكز والأحياء

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا مع مسئولي المتغيرات المكانية وحماية الأراضي ورؤساء المراكز والقرى لمتابعة جهود إزالة التعديات ومخالفات البناء وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتنفيذ كافة الازالات للتعديات التي يتم رصدها في المهد وذلك للحفاظ على حق الدولة والشعب والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير الأمن الغذائي مؤكدًا على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة لافتًا إلى أن ذلك يأتى في إطار تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية المتواصلة على مدار الساعة برصد المخالفات على الأراضى الزراعية والتصدى لها .

 

 جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم سلطان مدير ادارة المتغيرات المكانية بالديوان العام وممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة والمهندس علي هريدي مدير عام حماية الأراضي ومنار غالى مدير عام الشئون القانونية بالديوان العام وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن وبعض رؤساء القرى ومسئولي الزراعة والمتغيرات المكانية بالمراكز. 


وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع - على أهمية استمرار المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها. 


ووجه المحافظ كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين مؤكدا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة بهدف منع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة ، مشددًا على أن التعدي على الأراضي الزراعية يعد قضية أمن قومي.

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وقال اللواء عصام سعد أن قضية الأمن الغذائي تأتي على رأس أولويات عمل الدولة والعالم بأسره ولن نتهاون مع أى أحد يهدد أمننا الغذائي وسنزيل المخالفات على الفور على نفقة المخالفين واعادة الارض الزراعية الى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة اخرى ، منوهاً إلى أن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة كما سيتم ايقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بهم موجهًا مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لايقاف الدعم التمويني عنهم. 


وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية بالتنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي في تكثيف الحملات التفتيشية لرصد أية تعديات مخالفة والتعامل الفورى معها في المهد حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها مشددًا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين حفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام موجهًا مسؤولي حماية الأراضي بالمرور الدائم والتواجد الميداني كل في نطاق مركزه لمنع التعديات على الأراضي الزراعية مع تكثيف المرور على الأراضي المتاخمة للطرق والمناطق السكنية للتعامل مع التعديات في مهدها مؤكدًا على محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية.

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