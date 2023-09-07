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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح سلسلة معارض "مع الناس" لبيع المستلزمات المدرسية

محافظ أسيوط يفتتح
محافظ أسيوط يفتتح معرض حزب الشعب الجمهوري

افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقه السيد عبدالصبور، أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة، سلسة معارض "مع الناس" لبيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية وحلوى المولد النبوي بحي غرب أسيوط. 

يأتي ذلك ضمن سلسلة المنافذ والمعارض التي ينفذها الحزب بمراكز المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الأدوات المدرسية ومستلزمات المدارس وحلوى المولد النبوي الشريف بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 20٪ تيسيرًا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والنائب حازم عمر رئيس الحزب عضو مجلس الشيوخ. 

جاء ذلك بحضور الكاتب الصحفي عبدالله تمام أمين مساعد الحزب وماهر عطية أمين التنظم وعبدالرحمن أبولبدة الأمين المساعد لشئون العضوية ونيفين سعيد الأمين المساعد للتدريب والتثقيف وكرم عبدالحفيظ وأشرف طنطاوى نائبا رئيس حي غرب وأعضاء هيئة المكتب بالحزب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظة وأمناء المراكز والأحياء.
وعقب الافتتاح تفقد المحافظ وأمين الحزب ومرافقوهم الأقسام المختلفة لمعرض "مع الناس" لبيع المستلزمات المدرسية بشارع يسري راغب بحي غرب والذي يضم "قسم الملابس والأحذية ، وقسم الأدوات المدرسية بمختلف أنواعها ( الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية ) والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة 20 % كما التقى المحافظ ببعض الأهالي والطلاب واستمع منهم الى انطباعاتهم عن المعارض والمنافذ التي تم ويجري فتحها بمختلف مراكز المحافظة وأطمأن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها.
كما افتتح المحافظ معرض الحزب "مع الناس" لبيع السلع الغذائية وحلوى المولد بأسعار مخفضة للمواطنين بشارع يسرى راغب بحي غرب والذي يضم الحلويات والسلع الغذائية المتنوعة بكميات مناسبة واستمع إلى شرح لأقسام المعرض وأسعار السلع الغائية والحلويات المعروضة بأنواعها وفرق أسعارها عن المحلات في الخارج لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء كما التقى المحافظ ببعض الأهالي وأطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين تسهيلاً لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.
وأشار المحافظ إلى إنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة التسهلات والدعم لفتح منافذ ثابتة ومتحركة لبيع المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب للمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية وخاصة مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد وقرب حلول المولد النبوي الشريف.
وأشاد محافظ أسيوط بجودة المنتجات بالمعارض وأسعارها التنافسية داخل المعارض موجهًا الشكر لأمين الحزب ولكل القائمين على تلك المعارض والمنافذ التي تم ويجرى تنفيذها لمشاركتهم المجتمعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم قبل بدء العام الدراسي الجديد معلناً دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المستلزمات المدرسية والمنافذ قبل بداية العام الدراسي لمحاربة الغلاء وجشع التجار مضيفًا بإنه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة مؤكدًا استعداد المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

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وأوضح السيد عبدالصبور إنه تم ويجري افتتاح العديد من المعارض للحزب بقرى ومراكز المحافظة والتي تقارب 20 منفذ ومعرض يقيمها الحزب بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وتهدف إلى توفير الاحتياجات المدرسية للمواطنين بأسعار تنافسية فضلًا عن توفير السلع الغذائية وحلوى المولد بالإضافة إلى باقي المنافذ التي يجري فتحها وافتتاحها بمختلف المراكز لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات الامانة المركزية للحزب وانطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب الشعب الجمهورى تحت رعاية النائب حازم عمر رئيس الحزب ،عضو مجلس الشيوخ.

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