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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة على الأسواق والمحال التجارية بمركز أبنوب في أسيوط

حملة مكبرة بمركز
حملة مكبرة بمركز أبنوب

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن مراكز ومدن وأحياء المحافظة تشهد حملات تشنها الوحدات المحلية بالاشتراك مع مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، وتحت إشراف السكرتير العام المساعد للمحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظا على حقوقهم، وضبط الأسعار وتوفير السلع اللازمة والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تترجمها الحكومة لجهود متواصلة على مدار الساعة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الخدمية التي تتماس مع احتياجات المواطن اليومية.

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وفي ضوء تكليفات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومنافذ ومعارض بيع السلع لمراقبة الأسعار وعدم استغلال المواطنين والتعرف على أسعار السلع والمنتجات الغذائية وجودتها ومدى توافرها بكميات تلبي احتياجات المواطنين، نظمت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبنوب حملة تموينية بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري ومسئولي التراخيص بالوحدة المحلية وجميع الجهات المعنية. 

جاءت الحملة تحت إشراف المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وبمشاركة خالد عبد الرؤوف، رئيس مركز ومدينة أبنوب، واللجنة المشكلة من المحافظة، حيث قامت الحملة بالمرور على عدد من المحال التجارية ومنافذ البيع، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وضمان توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لمخالفات تموينية وبيئة وصحية متنوعة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

من جانبه، أشار السكرتير العام المساعد إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية وتحرير المحاضر ومتابعة ما ستسفر عنه من عقوبة وغرامات، وذلك لردع المخالفين وعدم تكرار مثل تلك الأفعال التي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين. 

ونوه إلى تكليفات محافظ أسيوط بمواجهة تلك المخالفات وتطبيق جميع الإجراءات القانونية لفرض الانضباط ومنع استغلال المواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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