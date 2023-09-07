شركة باير : توفير جهازين "محاكاة" للتدريب على أحدث وسائل منع الحمل العالمية "اللوب الهرمونى"

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين وزارة الصحة والسكان وعدد من شركات الأدوية.

جاء ذلك على هامش المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023 المنعقد بالعاصمة الأدارية الجديدة في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه قال الدكتور هيوجو هاغن رئيس شركة باير الألمانية في الشرق الأوسط أنه لمن دواعى سرورى وفخرى الوقوف اليوم على تلك المنصة امام هذا الحشد رفيع المستوى من المسئولين عن الرعاية الصحية في مصر للإعلان عن توقيع بروتوكول التعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة وتنمية الأسرة وشركة باير ليمتد ايجيبت، ولعل شعورى بهذا الفخر ورائه توازى رؤية مصر، وشركة باير ٢٠٣٠، حيث تذهب رؤية مصر الى خفض معدلات الخصوبة من خلال برامج تنظيم الأسرة، مع التركيز على الاستراتيجيات المصممة خصيصًا للشابات والمراهقات، وتحقيق ٥٠٠ الف الولادة سنوياً اقل خلال السنوات الثلاث القادمة، فيما رؤية باير تتلخص في أن تكون الشركة الأولى في مجال الرعاية الصحية للمرأة من خلال تلبية الاحتياجات الفردية للنساء، وتزويد 100 مليون امرأة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بوسائل منع الحمل الحديثة بحلول عام 2030.

وهكذا يمكن "معالجة التحديات المجتمعية معًا"، وبدأ ذلك بشراكة استراتيجية مدتها ٥ سنوات مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بتدشين حملة "حقك في التخطيط" طويلة الأجل، بقيمة إجمالية قدرها 330.000 يورو، وبالفعل تم منح ٥٠ الف يورو عام 2021، و70 الف يورو كل عام بدأ من عام 2022 حتى عام 2025، وذلك بهدف توفير وسائل منع الحمل الحديثة إلى ٢٠٠ الف امرأة، بالإضافة إلى ضمان وصول التوعية التعليمية الأساسية الى 300 الف امرأة، لافتا الى ان شركة باير لا تقدم فقط أحدث وسائل منع الحمل بأسعار معقولة، ولكنها تدعم التدريب عليها، كما ان تلك الادوية الحديثة " اللوب الهرمونى" تحقق وسيلة منع للحمل آمنه وبدون آثار جانبية لكل السيدات، ولبعض الحالات الخاصة.

وأضاف بان شركة باير ليميتد ايجيبت هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الدواء في مصر، وحول العالم وشعارها "علم لحياة أفضل"، لما لديها من مساهمات رئيسية في اكتشاف الأدوية وتطويرها وتصنيعها في مجالات الرعاية الصحية المتعددة والمهمة.

فيما تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي في حياة المرضي، إيماناً بدورها الهام في تقديم أفضل خدمة للمريض المصري من خلال العمل علي تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، والشراكة مع المؤسسات العلاجية، تماشياً مع الرؤية العالمية للشركة لوضع الأساس لتحسين الصحة والتغذية، ورفع شعار “الصحة للجميع ولا للجوع".

وأوضح ان اليوم واستكمالا لما تم بدئه بالفعل من قبل نعلن عن توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة صحة وتنمية الأسرة وشركة باير لتوفير جهازين "محاكاة" للتدريب على أحدث وسائل منع الحمل العالمية "اللوب الهرمونى"، لضمان تدريب متكامل ومستمر للأطباء المختصين، وتلتزم الشركة بتحمل نفقات الجهازين ومصاريف تشغيلهم وصياناتهم.

وأشار الى انه سيتم نشر عيادات متنقلة في مختلف المحافظات في جميع أنحاء مصر، من أجل اتاحة تقديم خدمات الرعاية الصحية. للفئات، مثل فحوصات أمراض النساء، والتشخيص بالموجات فوق الصوتية ورعاية ما قبل الولادة وخدمات طب الأطفال وحديثي الولادة، كما يتم عقد ندوات توعية تستهدف مجموعات مختلفة من النساء في سن الإنجاب للتأكيد على أهمية تنظيم الأسرة، وفوائد الأسرة الصغيرة. بالإضافة الى تمكين المرأة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوفير ١٧٠ ألف لوب هرمونى " ميرينا في السنة الأولى لدعم النساء اللاتي يعانين من نزيف الحيض الشديد وفقر الدم.

وأضاف بانه سيتم رفع مستوى الوعي بإطلاق أول موقع تعليمي إلكتروني معتمد من هيئة الدواء المصرية www.your-life-eg.com ليكون موجهاً لزيادة الوعي بأهمية تحديد النسل وتقليل معدلات الخصوبة ودعم المستخدم في الاختيار الصحيح للمنتج، مؤكدا انه حتى أغسطس 2023، تم تدريب 1500 طبيب أمراض نساء يعملون في وزارة الصحة في دورة مختلطة لمدة يوم واحد باستخدام جهاز محاكاة، بالإضافة إلى النماذج اليدوية والأنسجة الحيوانية على كتلة عنق الرحم والمحاضرات التعليمية. وتُعقد تلك الدورة ٣ مرات أسبوعيًا، حيث تقوم كل مجموعة مكونة من 12 مشاركًا بقراءة محاضرة تمهيدية على الموقع الإلكتروني واستخدام تطبيق "ڤيرتاميد" الذي توفره الشركة، والذي يسمح بتجربة إدخال اللولب عبر الإنترنت. كما يقومون أيضًا بالإجابة على اختبار وملء استبيان بعد الدورة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن بروتوكول التعاون الأول الوزارة الصحة وشركة "باير ليمتد إيجيبت"، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان ومن جانب شركة باير الدكتور هيوجو هاغن رئيس شركة باير الألمانية في الشرق الأوسط، وذلك بحضور السفير الألماني بمصر فرانك هارتمان.

وأضاف "عبدالغفار" أن البروتوكول يتضمن إنشاء 2 مراكز تميز و تزويدها بأحدث الأجهزة لتدريب الأطباء على استخدام أحدث وسائل تنظيم الأسرة طبقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن التعاون في توفير اللوالب المتطورة بالكميات اللازمة لتغطية احتياجات قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، من خلال الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبي، لافتاً إلى أنه بموجب البروتوكول يتم توفير أجهزة محاكاة لاستمرار تدريب الأطباء المختصين على وسائل تنظيم الأسرة، تزامنًا مع إدخال الوسائل المتطورة بقطاع تنظيم الأسرة.



وتابع "عبدالغفار" أن بروتوكول التعاون الثاني بين الوزارة وشركة سانوفي في مجال الأمراض الوراثية والنادرة، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، ومن جانب شركة سانوفي الدكتور أحمد حجازي، مدير عام شركة سانوفي للرعاية المتخصصة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن البروتوكول يستهدف التعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة سانوفي لدعم جهود الدولة في مجال الحد من الأمراض الوراثية عن طريق زيادة الوعي العام وتغيير السلوكيات والتوعية بالأمراض الوراثية النادرة عن طريق تنظيم حملات توعوية على وسائل التواصل المختلفة، فضلاً عن وضع برنامج تدريبي متكامل تحت إشراف وتوجيه وزارة الصحة والسكان للفرق الطبية من العاملين في مراكز تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية وأقسام الرعاية الحرجة لحديثي الولادة على مستوى الجمهورية، بما يضمن صقل مهاراتهم وبناء قدراتهم العلمية لتقديم خدمات تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية.

ولفت "عبدالغفار" إلى أن بروتوكول التعاون الثالث بين الوزارة وشركة أسترازينيكا مصر للصناعات الدوائية لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (سرطان الرئة)، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة أسترازينيكا الدكتور حاتم الورداني، رئيـــــس مجلـــــــس إدارة الشركة.

وقال "عبدالغفار" أن البروتوكول يستهدف التعاون بين الوزارة والشركة لإطلاق حملة للفحص والكشف المبكر عن أمراض الرئة وبالأخص الأورام؛ فضلاً عن رفع الوعي لدى المرضى والمجتمع عن أهمية اكتشاف هذه الأورام في مرحلة مبكرة مما يمنح المريض نسبة استجابة كبيرة للعلاج ، بالإضافة إلي تدريب الأطقم الطبية من العاملين بوزارة الصحة والسكان، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري وصقل مهاراته تحقيقاً لاستمرارية تقديم خدمات طبية ذات جودة؛ للمنتفعين.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن بروتوكول التعاون الرابع بين الوزارة وشركة ميرك ليمتد مصر لدعم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (سرطان القولون)، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة ميرك الدكتور هيثم حبشي، المدير العام والعضو المنتدب لشركة ميرك ليمتد -مصر.

وتابع "عبدالغفار" أن البروتوكول يستهدف التعاون بين الوزارة والشركة في تنظيم برامج تدريــبـيـة عـلمية للكوادر الطبية فى التخـصصات المختلفة المشاركين فى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الإصابة بالأورام السرطانية ، والتعاون فى نشر الوعى لأهمية الكشف المبكر وعلاج الاورام، فضلاً عن دعم التحاليل الجينىة لمرضى سرطان القولون و المستقيم