منتخب شابات اليد يكتسح مالي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا بتونس

حقق منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2004 فوزا كبيرا على مالي بنتيجة 64-15 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة إفريقيا للشابات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مصر 34-7 قبل أن تواصل لاعبات مصر التفوق وتنهي المباراة بنتيجة 64-15 .

ويقع منتخب الشابات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وتونس والجزائر ومدغشقر ومالى.

و تضم قائمة منتخب مصر بالبطولة كل من : جهاد وائل - سارة علوي - لبنى اشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك احمد - جود احمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين اسامة - نوال احمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة ابراهيم .

ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى و عبده عبد الوهاب المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للإناث و محمد فرغلى المدير الفنى للفريق الوطني و شريف الشامي المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمي و حازم حامد محلل أداء و منة الله محمد إدارية و الدكتورة ماهيتاب محمد إخصائية علاج طبيعي.