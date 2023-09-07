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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

منتخب شابات اليد يكتسح مالي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا بتونس

صدى البلد

حقق منتخب مصر لشابات كرة اليد مواليد 2004 فوزا كبيرا على مالي بنتيجة 64-15 في افتتاح مشوار الفريق ببطولة إفريقيا للشابات التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 7 الى 14 سبتمبر الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مصر 34-7 قبل أن تواصل لاعبات مصر التفوق وتنهي المباراة بنتيجة 64-15 .

ويقع منتخب الشابات ضمن المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وتونس والجزائر ومدغشقر ومالى.

و تضم قائمة منتخب مصر  بالبطولة كل من : جهاد وائل - سارة علوي - لبنى اشرف - مريم عمر - منة الله الحناوي - نادين طارق - ملك احمد - جود احمد - شهد صفي الدين - تقى كامل - لوجين اسامة - نوال احمد - جنى صلاح - شروق محمود - فاطمة محمود - كنزي حاتم - بسملة ابراهيم .  

ويرأس البعثة سعيد عبد الغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى و عبده عبد الوهاب المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية للإناث و محمد فرغلى المدير الفنى للفريق الوطني و شريف الشامي المدرب العام و وليد عبد المقصود مدرب حراس المرمي و حازم حامد محلل أداء و منة الله محمد إدارية و الدكتورة ماهيتاب محمد إخصائية علاج طبيعي.

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