مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات تحتفل بختام العام الأول لأنشطة المؤسسة التنموية بمركز شباب الإمامين والتونسي بالسيدة عائشة

إحتفلت مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات بختام الدورة الأولى للعام الأول لأنشطة المؤسسة التنموية وذلك فى مركز شباب الإمامين والتونسى بمنطقة السيدة عائشة بالقاهرة وذلك طبقا" للبروتوكول المبرم بين المؤسسة ووزارة الشباب والرياضة ومؤسسة موده لتطوير مساجد ال البيت في اكتوبر 2022، وذلك بهدف تصميم برامج التنميه لتشمل التدريب والتمكين الاقتصادى للشباب و الكبار و أنشطة تعليمية للاطفال لتحقيق نقلة الاستدامة للمنطقة.

حيث قامت مؤسسة مؤمنة كامل بتطوير البنية التحتية للمركز وعمل قاعات التدريب والمحاضرات وتزويدها بالأجهزة والمعدات اللازمة لإستيعاب الأنشطة الثقافية والحرفية مثل دورات أساسيات الحياكة للسيدات و ندوات التوعية الصحية و ريادة الأعمال و الأنشطة الصيفية للأطفال.

وقد بدأت فعاليات اليوم الإحتفالى بتوزيع شهادات التخرج على السيدات اللاتى إجتزن دورات أساسيات الحياكة وعددهم ٤٠ سيدة من أهالى منطقة السيدة عائشة.

وقد سلم شهادات التخرج لهذه الدورة الأستاذة/ نجوى الشربينى المدير التنفيذى لمؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات والأستاذة/ رانيا الدالى مديرالإتصال والعلاقات العامة بالمؤسسة والسيد هانى مرجان رئيس مجلس إدارة مركز شباب الإمامين والتونسى.

وتضمن الأحتفال ندوة عن التوعية البيئية و تغيرات المناخ لأطفال المركز بالتعاون مع وفد من وزارة البيئة وفريق العمل المصاحب له والذين أشركوا الأطفال فى ورشة عمل عملية لتوضيح كيفية الإستفادة من تدوير المخلفات والذى لاقى إستحسان وسعادة من الأطفال المشاركين.

واستكمالاً لختام الفعالية وإحتفالاً بالعام الأول والدورة الأولى لأنشطة المؤسسة و التى كان من ضمنها نشاط صيفي ل32 طفلا، تم تكريم الأطفال المتفوقين من فرق الموسيقى والسباحة والرسم والذين إجتازوا المراحل التدريبية والمسابقات بتكريمهم وتوزيع الهدايا العينية عليهم .

وتم أيضاً تكريم المدربين والمشرفين على هذه الأنشطة وامتلأت أرجاء المكان بأهالى الأطفال وذويهم وكانت هناك أجواء من البهجة والسعادة بختام العام الأول بنجاح.

ويأتى هذا الختام وهذه الأنشطة فى إطار دعم مؤسسة مؤمنة كامل للتدريب وتنمية المهارات للمرأة المصرية وتمكينها لسوق العمل وذلك فى المناطق الأكثر إحتياجاً فى تناغم مع سياسة الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية لهذه المناطق وتمكين سكانها على مختلف أعمارهم للعمل ولممارسة كافة الأنشطة الثقافية والرياضية وزيادة حجم الوعى لقضايا المجتمع.

تكريم الأطفال في مؤسسة مؤمنة كامل

تكريم الأطفال في مؤسسة مؤمنة كامل

تكريم الأطفال في مؤسسة مؤمنة كامل

تكريم الأطفال في مؤسسة مؤمنة كامل

تكريم الأطفال في مؤسسة مؤمنة كامل