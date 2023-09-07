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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعادة تشكيل .. الكشف عن مفاجأة روسيا لـ حلف الناتو

أرشيفية
أرشيفية

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن روسيا أدركت خلال الحرب في أكرانيا أن الطائرات المسيرة تلعب دورا رئيسيا في القتال، وأعادت تشكيل جيشها، بينما يعمل حلف شمال الأطلسي في هذا المجال بالطريقة القديمة.

وأوضح ريتر أنه "إذا اندلع اشتباك بين روسيا وجيش على غرار جيوش الناتو، فسوف يهيمن الروس على ساحة المعركة، على الأقل في حرب الطائرات المسيرة”.

وأضاف أنه “في الصراعات الحديثة وصلت المواجهة بين الطائرات المسيرة إلى أبعاد مذهلة”.

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وقال ريتر، إن “الولايات المتحدة حاولت إنشاء عائلة خاصة بها من الطائرات الهجومية بدون طيار، لكنها لم تطور بعد أسلحة بالمستوى المطلوب”.

روسيا أكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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