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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يكشف عن أزمة طارئة تخص زيزو

صدى البلد

علق طارق السيد نجم الزمالك السابق علي حقيقة انتقال احمد سيد زيزو الي الدوري السعودي .

وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" تحركات غريبة.. أزمة طارئة في ملف زيزو.. .. كواليس نارية ودور اللجنة الثلاثية.. تفاصيل الساعات الأخيرة ".

وكان حسام حسن، قال عبر تصريحات تليفزيونية، "أنا بحب احمد سيد زيزو جدا و هو احسن لعب في مصر الموسمينالماضيين وجمهور الزمالك معهم حق انهم يحتفظوا به لان الجمهور استحمل كتير ومش حمل رحيله والموسم ده محتاجزيزو وهو سنه صغير وممكن يحترف بعدين.
 

ووجه حسام حسن رسالة الي نجم الزمالك وقال: بقول لزيزو الزمالك وجماهيره تستاهل تستنى الموسم ده، وتساندهموتساند الفرقه لحين مرور الازمه، هو تحمل كتير وشال حمل كبير مع شيكابالا وحاول يشيل عدم الاستقرارالموجود، اللهيكون في عونه وبعد الموسم ده ممكن يمشي.
تابع حسام حسن: 
الزمالك اتظلم مع الناس كلها من الرياضه المصريه واللي كانوا بيديروا , حرام الزمالك يستحق اكثر من كده وبدونالزمالك والاهلي الكرة المصريه مش هتبقى موجودة .

أضاف حسام حسن: انا اهلاوي ولكن جمهور الزمالك عشت معه ايام جميله ومش هنسى لهم اللي عملوه معنا وله فضلعلينا وافضل فتراتي التدريبيه بالزمالك.

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