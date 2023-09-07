حضور كامل العدد قبل ساعات من حفل عمر خيرت فى ختام مهرجان القلعة

توافد عدد كبير من جمهور الموسيقار عمر خيرت على حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي والمقام حاليا على مسرح محكي القلعة.



ومن المفترض ان يبدأ الموسيقار عمر خيرت فقرته الموسيقية فى تمام الساعة العاشرة مساء، والتى يقدم فيها مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى ينتظرها جمهوره فى كل حفل ومنها ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت.



عرض الطلاب فصول الكورال

ومن المفترض أن يسبق فقرة عمر خيرت، فقرة غنائية لعرض الطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة.



عمر خيرت ينسحب من حفل خاص

وكان الموسيقار عمر خيرت، قد أعلن انسحابه مؤخرا من إحدى الحفلات التى كان من المقرر أن يحيها داخل إحدى الفنادق الكبرى بسبب سوء التنظيم.





وقال خيرت - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك - : " أعلن انسحابي من الحفل الذي كان مقررا إقامته بأحد الفنادق بالقاهرة نظرا لسوء التنظيم من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها لي ولجمهوري"، مضيفا : " ويعتذر الموسيقار عمر خيرت لجمهوره عن ما حدث ويعتبر ذلك غير لائق به أو بهم" .