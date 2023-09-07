تخفيف التوترات.. اجتماع هام بين بكين وسول على هامش قمة "آسيان"

شهدت العلاقات بين الصين وكوريا الجنوبية توترات في السنوات الماضية بسبب قضايا مثل نشر منظومة ثاد للدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية، والخلافات حول بحر الصين الجنوبي، والموقف من كوريا الشمالية، كما تأثرت العلاقات بالتوترات بين الصين والولايات المتحدة، التي حذر رئيس مجلس الدولة الصيني من أنها قد تؤدي إلى "حرب باردة جديدة" في خطاب ألقاه قبل يوم من الاجتماع.

لذلك، عقد اليوم اجتماع بين رئيس وزراء الصين، لي كه تشانج، والرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، الذي جاء في إطار اجتماعات القادة بشأن تعاون شرق آسيا، خلال قمة الصين-الآسيان الـ26 وقمة الآسيان+3 الـ26 وقمة شرق آسيا الـ 18. حسبما ـكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

محتوى الاجتماع

أعرب رئيس مجلس الدولة الصيني عن استعداد بلاده للتعاون مع كوريا الجنوبية لتعزيز العلاقات الثنائية، بما يتماشى مع تغيرات العصر، كما دعا لي تشانج إلى تنفيذ التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا البلدين، والتمسك بالهدف الأصلي لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة.

من جانبه، أكد رئيس كوريا الجنوبية، على أهمية تطوير التعاون مع الصين في مختلف المجالات، والحفاظ على سلام وأمن شبه الجزيرة الكورية، كما ناقش الجانبان قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، مثل التغير المناخي والأزمة في أفغانستان.

نتائج وآفاق الاجتماع

يعد هذا هو أول اجتماع رفيع المستوى بين قادة من الصين وكوريا الجنوبية منذ تولي يون سوك يول الرئاسة في مايو 2023. ويظهر الاجتماع استعداد الجانبين لتحسين العلاقات والتغلب على الخلافات، والتعاون في مواجهة التحديات المشتركة.

كما يساهم في تعزيز الحوار والثقة بين الصين وكوريا الجنوبية، وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والمنطقة.