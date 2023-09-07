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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء حفل ختام مهرجان القلعة بكورال مركز تنمية المواهب بالأوبرا

كورال مركز تنمية
كورال مركز تنمية المواهب فى حفل ختام مهرجان القلعة

انطلق حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي منذ قليل بفقرة غنائية لفريق كورال مركز تنمية مواهب دار الأوبرا.

وقدم الكورال مجموعة مختلفة من أشهر الأغاني ومنها أغنية الليلة الكبيرة وغنيلي شوية شوية بالإضافة إلى بعض الأغنيات من زمن الفن الجميل.

 

فقرة عمر خيرت 

ومن المفترض ان يبدأ الموسيقار عمر خيرت فقرته الموسيقية فى تمام الساعة العاشرة مساء،  والتى يقدم فيها مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التى ينتظرها جمهوره فى كل حفل ومنها ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت.
 

 

جمهور حفل ختام مهرجان القلعة 

وتوافد عدد كبير من جمهور الموسيقار عمر خيرت على حفل ختام مهرجان القلعة للموسيقي والمقام حاليا على مسرح محكي القلعة.
 

حفل ختام مهرجان القلع ختام مهرجان القلعة عمر خيرت كورال مركز تنمية مواهب دار الاوبرا

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