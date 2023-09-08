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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صادق النمك .. عرض سعودي يناقش ظاهرة التضليل الإعلامي بالتجريبي

صدى البلد

قدمت فرقة جمعية مسرح كيف التعاونية، على خشبة مسرح الطليعة، العرض السعودي التفاعلي "صادق النمك" وهي من إخراج ياسر مدخلي، وهو عرض كوميدي قائم على التفاعل مع الجمهور حول ظاهرة التضليل الإعلامي، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

واستوحت المسرحية قصتها، التي كتبها وأخرجها ياسر مدخلي، من رواية "أبو شلاخ البرمائي" للأديب الراحل، الدكتور غازي القصيبي، وتعطي فرصة لتحفيز المتفرجين للتمثيل من أماكنهم ويضع الجمهور في قلب الحدث، ولعب دور الاتصالات الهاتفية على البرنامج الإذاعي الذي يقدم لهم.

وتدور الأحداث في قالب مسرحي مبتكر وتجربة لافتة ونموذجاً للكوميديا الارتجالية التفاعلية القابلة للتجول في فضاءات متعددة، مثل الأماكن العامة والمقاهي وتستهدف التفاعل الجماهيري بتمثيل دور المداخلات الهاتفية مع البرنامج المباشر المجسد على المسرح، وذلك من خلال "مسرح المقهى" لتقديم فرصة لتحفيز المتفرجين للتمثيل من أماكنهم ولعب دور الاتصالات الهاتفية على البرنامج الإذاعي الذي يقدم لهم وتصنع المفارقات التي تحدث في الاستوديو جوا فكاهيا في فضاء مسرحي أعد ليضع الجمهور في داخل الحدث، وبالذات عندما يلامس بمضمونه التناقض بين ما المسموع وما يحدث فعلا أمام أعينهم.

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و"صادق النمك" تدور أحداثه في استوديو إذاعي عندما يستضيف المذيع المخضرم "عارف يدري" الشخصية الشهيرة "صادق النمك" في حوار يقاطعه الحضور بتمثيل أدوار الاتصالات الهاتفية التي تقدم أسئلة أو مداخلات، تختبر إلى أي مدى يمكن لصادق أن يمارس النمك (الكذب) الذي يكتب نهايته بتصديق نفسه.

الدكتور سامح مهران القاهرة الدولي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي العرض السعودي

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