طريقة عمل لانشون الدجاج بأقل التكاليف

إذا كنتي تودين عمل اكل صحي لاطفالك نقدم لكي اليوم طريقة عمل لانشون الدجاج



- مقادير طريقة عمل لانشون الدجاج:-

- ربع كيلو صدور فراخ مفرومة حوالى 3 شرائح صدور رقيقة

2 قطعة جبنة مثلثات

- ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

- نصف كوب زيت

3 بيضات كبيرة

- نصف كوب دقيق إلا ملعقة كبيرة ونضع بدلًا منها نشا

- ملعقة كبيرة بصل بودرة

- ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة بابريكا

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- ملعقة صغيرة ثوم بودرة

1 مكعب مرقة دجاج

- نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

بهارات فراخ

طريقة عمل لانشون

- نفرم الفراخ ونضعها على جنب.

- نضرب البيض ومرقة الدجاج والبهارات فى الكبة أو الخلاط ونضيف إليهم الفراخ ونضربهم كلهم.

- نضيف الدقيق والنشا ونستمر فى الضرب وبعدها نضيف الزيت على هيئة خيط رفيع أثناء ضرب المكونات فى الخلاط دون توقف، إلى أن يظهر القوام ناعم وثقيل حينها نتوقف عن الضرب.

- نحضر قطعة استرتش ونصب الخليط بها ونلفه روول ونضغط جيدًا ونغلق جانبيه، وبعدها نلفه مرة ثانية باسترتش، وفى النهاية نلفه بورق فويل جيدًا لمنع وصول أى مياه بداخله.

- نحضر إناء عميق به مياه مغلية بها ملح وورق لورا وحبهان ونضع فيها اللانشون وبعدما يغلى نغطى الإناء ونتركه لمدة ساعة وربع، ونزود المياه كلما قلت للحفاظ على تغطية المياه للانشون باستمرار لضمان نضجه.

- نخرج اللانشون من الإناء ونزيل الفويل وبعد ربع ساعة نزيل الاسترتش وندخله الثلاجة لمدة ساعتين قبل التقطيع وبعدها يكون جاهز للتقطيع وتقديمه للأكل.