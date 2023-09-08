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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ضمن عروض التجريبي

عطيل .. عمل مسرحي جورجي يناقش فكرة الغيرة البشرية

صدى البلد

على خشبة مسرح العرائس، قُدم العرض الجورجي "Othello - عطيل" وهي من تأليف وإخراج جيا مارغانيا وديميتري خفتسياشفيلي، وهو يقدم النص الشكسبيري الشهير والذي يحمل نفس الاسم بطريقة عصرية يناقش من خلالها مفهوم الغيرة البشرية، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، وقامت إدارة مسرح العرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي بتكريم مخرج العرض ومنحته شهادة تكريم.

في مأساة شكسبير الشهيرة تضع ياجو المتواطئ في مواجهة صديقه الواثق عطيل، وتنسج تعليقًا قويًا على الغيرة والخيانة والعنصرية التي لا يزال يتردد صداها حتى اليوم، لكن في هذا العرض الجورجي يحاول صناعه تقديم هذا المفهوم ولكن بشكل عصري، وبأدوات عصرية.

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في عرض "عطيل" يدرك الممثلون في هذا الأداء الإمكانات الدرامية للدمى والأشياء. إنهم ينشرونها ليس فقط لاستبدال المسرحيين البشريين بممثلين مصغرين. بدلاً من ذلك، قاموا بإلقاء الدمى في الأدوار للكشف عن الركائز المجازية لمسرحيات شكسبير. تلقي الدمى ضوءًا جديدًا على الشخصيات والمواقف الدرامية. إنها حقيقة معروفة أن كل شيء عادل في الحرب من أجل القوة والحب - والتاريخ يتكشف حول كيف أن الرجل الماكر جاجو بالحيل والأكاذيب قذرة يشوه رأس سيد الحرب الساذج والمحب عطيل - فقط ليكتسب القوة بنفسه. نسخة جديدة من دراما شكسبير حول الغيرة البشرية - العرض للعائلة بأكملها!

الدكتور سامح مهران التجريبي القاهرة الدولي القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المسابقة الرسمية

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