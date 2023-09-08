التعبئة العامة والإحصاء: متوسط الإنجاب في المحافظات الحضارية يصل إلى 2.2%

قال الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن عدد سكان مصر عام ٢٠١٤ كان يولد ٣ ونصف لكل سيدة و لكن اليوم حسب المسح السكاني عام ٢٠٢١ انخفض عدد الولادات إلى ٢.٨٥ ولكن المتوسط العام للزيادة السكانية يختلف من مكان لآخر.

بورسعيد من المحافظات المتميزة في نسبة الانجاب حيث تشابه الدول المتقدمة

وأضاف عبد العزيز خلال مداخله هاتفية للاعلامي “جابر القرموطي” ببرنامج “مانشيت” المذاع على فضائية سي بي سي، فعلى سبيل المثال متوسط الإنجاب في المحافظات الحضارية تصل ل حوالي 2.2% مضيفا أن من المحافظات المتميزة هي بورسعيد الذي يصل الإنجاب فيها إلى ١.٨% وهذا الرقم يقترب من مستوى الإنجاب في الدول المتقدمة وايضا الإسكندرية.



ولكن تقترب الأرقام من ٤ وفي أسيوط تصل نسبة الإنجاب إلى ٣.٨%، مؤكدا أنه على مدار الفترات السابقة أعلى محافظات الوجه القبلي خاصة في ريف الوجه القبلي، لافتا إلى أن هناك علاقة قوية بين الاستثمار في رأس المال البشري والتنمية، كما أن محافظات الصعيد هي الأعلى في نسبة الأمية.