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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماهر همام: نجاحات الأهلي في الموسم الماضي حدثت لهذا السبب.. والفريق ينقصه مهاجم أفريقي

صدى البلد

قال ماهر همام، نجم الأهلي السابق، إن تألق الفريق بالموسم الماضي يرجع إلى الراحة التي حصل عليها اللاعبين بنهاية الموسم قبل الماضي.


وأضاف همام في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): "الراحة التي حصل عليها لاعبو الأهلي بنهاية الموسم قبل الماضي، هي ما أدت إلى نجاحات الفريق بالموسم المنقضي".

وتابع: "الراحة السلبية للاعبين مفعولها سحري، لذلك كولر أراد تكرار الأمر قبل بداية الموسم الجديد".


وواصل: "كولر هدف إلى إحداث إنسجام بين اللاعبين والصفقات الجديدة في معسكر النمسا مثل إمام عاشور ورضا سليم".


وأكمل: "الأهلي ينقصه فقط مهاجم أجنبي قوي من أجل تعزيز قائمة الفريق بالموسم المقبل. أؤيد التعاقد مع مهاجم أفريقي، خاصة لاعبي شمال أفريقيا لأنهم يصنعون حالة خاصة في الفريق".
 

وأتم: "اللاعبون الأفارقة موفقون بشكل كبير مع الأهلي، بعكس الأوروبيين واللاتينيين مثل برونو سافيو".

الأهلى برونو سافيو رضا سليم نجم الاهلي السابق نجم الأهلي

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