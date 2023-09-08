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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبدالناصر محمد: إراحة صلاح من المشاركة مع المنتخب أمام إثيوبيا قرار ذكي

صدى البلد

أشاد عبدالناصر محمد، لاعب المنتخب الوطني السابق، بقرار البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، بقرار إراحة محمد صلاح من مباراة إثيوبيا في الجولة الأخيرة بتصفيات أمم أفريقيا.
 

وقال محمد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " إراحة محمد صلاح من المشاركة مع المنتخب الوطني أمام منتخب إثيوبيا قرار ذكي من فيتوريا".


وتابع: "محمد صلاح لاعب مميز للغاية، ولكنه تعرض لضغوطات كبيرة خلال الفترة الأخيرة بسبب العروض التي تلقاها من الدوري السعودي".
 

وأتم: " لم تنجح المغريات المالية لاتحاد جدة في إقناع صلاح بترك ليفربول والانتقال إلى الدوري السعودي".

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