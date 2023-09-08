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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أتوسل لمسئولي الدولة وضع حلول |رجاء خاص من نجم سابق بشأن الزمالك

صدى البلد

أكد محمد صلاح نجم الزمالك والكرة المصرية السابق، أنه يجب دعم ومساندة القلعة البيضاء للخروج من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن جميع اللاعبين في مختلف الألعاب الرياضية تحملوا ظروف النادي المالية في الفترة الأخيرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "يجب مساندة ودعم الزمالك في الفترة الحالية، وأن يتدخل مسئولو الدولة لإنقاذ النادي حتى يعود الاستقرار بعد الانتخابات المقبلة، والمجلس القادم سيجد ظروف صعبة للغاية، والانتخابات ستكون شرسة".

وأضاف: "أتوسل لرجال الدولة وضع حلول لأزمات الزمالك حاليا، وأتمنى أن يتم رفع الحجز عن حسابات النادي".

وأكمل: "الكرة حاليا في ملعب الجمعية العمومية، لابد أن يتم اختيار الافضل لقيادة النادي بعيدا عن المصالح، سمعت أسماء كثيرة ولا أحد يعرف عنها شيئا تنوي الدخول للزمالك واناشد باختيار الاصلح لنادي الزمالك".

وأتم: "أي شخص سيعمل لنادي الزمالك سيواجه احترام كامل، يجب أن يعلم أن العمل لمصلحة النادي حاليا هو الأهم بعيدا عن الشو، والزمالك يسير على الطريق الصحيح لإنهاء الأزمات الحالية".

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