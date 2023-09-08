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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك يكشف بوادر أزمة بين اللجنة الثلاثية وزيزو

صدى البلد

كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق تطورات ملف أحمد السيد زيزو نجم الفريق عقب تأخر حصوله على مستحقاته المالية. 

وأكد طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بثه بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن زيزو متمسك بالبقاء في نادي الزمالك ولا يرغب في الرحيل علي الرغم من الإغراءات المادية التي تعرض لها طوال الفترة الماضية من أندية خليجية". 

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وأضاف طارق السيد، أنه تم عقد عدد من الجلسات مع زيزو وتم إخطاره بقرب حصوله على مستحقاته المادية ولكن لم يحصل على أي مستحقات .

 

وقال إن الزمالك حصل على تبرعات بقيمة ٨٠ مليون جنيه و قيمة مستحقات زيزو تصل لـ ١١ مليون مع مقدم تعاقد الموسم الجديد .

واضاف أن هناك أزمة في حال تأخر الأمر ورحيل زيزو سيكون كارثة بالنسبة لفريق الزمالك.

وأكد أن الإجراءات في الزمالك يجب أن تسير بشكل أسرع .

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