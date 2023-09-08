نجم الكرة المصرية السابق يكشف أبرز أزمات ميكالي مع الأولمبي

أشاد عبدالناصر محمد، لاعب المنتخب الوطني السابق، بأداء البرازيلي روجيرو ميكالي، مع المنتخب الأولمبي خلال الفترة الأخيرة.



وقال محمد في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " مرونة روجيرو ميكالي سر تفوقه مع المنتخب الأولمبي، خاصة أنه يعاني من قلة مشاركة لاعبي المنتخب".



وتابع: "ميكالي يعاني أيضا من ضعف جودة لاعبي المنتخب مقارنة بلاعبي الأجيال السابقة".



وأتم: "ميكالي (عمل شكل كويس) للمنتخب، ووصل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما وخسرها بشرف أمام المغرب رغم الخطأ التحكيمي بطرد محمود صابر".