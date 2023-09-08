عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فاروق جعفر يكشف موقفه من خوض انتخابات الزمالك

صدى البلد

أكد فاروق جعفر نجم الكرة المصرية السابق، أن مشكلة نادي الزمالك يجب أن يكون لديها أفكار ورؤية مختلفة، مشيرا إلى أن الاعتماد على رجل أعمال في قيادة النادي سيكون صعب، كما أنه من الصعب الاعتماد على التبرعات.

وقال جعفر في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "هناك هجوم كثيرة ضد رموز الزمالك وابنائه الذين ضحوا كثيرًا من أجله، والآن النادي يحتاج لاولاده للنهوض سريعًا".

وأضاف: "كرة القدم مصدر الدخل الرئيسي للزمالك، وبعدما تراجعت أصبح النادي في أزمة، لأن الفلوس والرعاية تخص قطاع الكرة".

وأكمل: "سبق وعملت داخل الزمالك ولكن بدون مقابل مالي، ولم أتقاضٍ أي شئ، بل على العكس كنت أحاول المساعدة بشكل دائم لأي شخص داخل النادي، ويجب مساعدة ودعم اللاعبين نفسيا ومعنويا".

وواصل: "الأهلي دائمًا يترأس النادي نجوم كرة القدم، بينما في الزمالك يحاولون "قتل رموز النادي"، ويحاولون جلب أصحاب المصالح في الانتخابات، وبدلا من الحرب الانتخابية أقول لابناء النادي عليكم ان تتحـدوا في هذه الفترة".

وأكد: "لم أحسم موقفي من المشاركة في انتخابات نادي الزمالك، وسأجلس غدا مع أيمن يونس وحسن شحاتة ونجوم الكرة للتشاور حول الأمر، وما يهمني حاليا هو نادي الزمالك والذي يعيش فترة صعبة في تاريخه".

وأتم: "يجب الابتعاد عن (التجريح)، أو التقليل من اي شخص أو رمز داخل نادي الزمالك قبل الانتخابات القادمة".

الزمالك الكرة المصرية انتخابات الزمالك برنامج بوكس تو بوكس حسن شحاته فاروق جعفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد السيول المفاجئة باليونان|الأرصاد تفجر مفاجأة صادمة بشأن الطقس وإعصار البحر المتوسط

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

مفاجأة بتقرير الهيئة الوطنية للاعلام ضد مرتضي منصور

موعد تسليم مرتضى منصور لتنفيذ الحكم واحب النفاذ ..تفاصيل

والده عند الجيران عالطول ..طالبة الإعدادي: لا اعلم مازلت بنت بكر ام لا

حوّلوهم لمحاكمة عسكرية | مناشدة عاجلة من مصطفى بكري على الهواء

سليمان يعلن عن أول صفقات الزمالك حال فوزه برئاسة النادي

موضوعات متعلقة

رئيس النادي المصري: المجلس استطاع تفادي جميع العقبات.. وإنجازات كثيرة قريبا

ترشيحاتنا

بالقانون .. حوافز ممنوحة للأنشطة الصناعية وشروط آليات التمتع بها

بعد تأجيل محاكمة مرتضي منصور لمرضه .. عقوبات رادعة احذر

مدرب يد الزمالك يكشف تفاصيل معاناة الفريق بسبب أزمة القيد

تذبذ أسعار أعيرة الذهب في مصر .. وهذا سعر الجرام عيار 18

هل الاغتسال من الجنابة يغني عن استحمام الجمعة؟ .. لجنة الفتوى توضح

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

توأم يحقق شهرة واسعة على السوشيال ميديا لسبب غير متوقع.. شاهد

جائزة 1000 دولار للشخص الأكثر كسلا .. إليك شروطها

عادة تفعلها الفتيات أثناء الاستحمام السبب في أمراض خطيرة

فيديو

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

غلق عدد من المدارس وحقيقة تأجيل الدراسة | قرارات وزير التعليم

طلعت ضيفة شرف.. نيللي كريم تكشف لأول مرة تفاصيل أزمة فيلم ع الزيرو

سيف الدين الجزيري يفجر مفاجأة مثيرة حول انتقال إمام عاشور إلى الأهلي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ