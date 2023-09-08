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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليقا على انضمام رمضان صبحي للزمالك .. أحمد سليمان : هناك موافقة مبدئية

صدى البلد

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق عن تفاصيل قرب انضمام رمضان صبحي نجم بيراميدز للفريق. 

 

واكد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر أن رمضان صبحي ابدي موافقته على الانضمام للزمالك في وقت من الأوقات أثناء بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام مشددا أن صبحي كان يزامل أحمد سمير في الغرفة. 

واضاف أنه طلب من سمير معرفه موقف صبحي من الانضمام للزمالك حيث أبدي موافقته وكان سيتم الاتفاق علي كافه البنود.

وقال إن مسؤولي الأهلي علموا بالأمر وقاموا على الفور بتجديد عقد صبحي ليقطعوا الطريق على انضمامه للزمالك .

أحمد سمير الأهلى الزمالك الغرفة بطولة أمم إفريقيا

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