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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يكشف أسباب تأخر صدور قانون التصالح على مخالفات البناء

قانون التصالح
قانون التصالح

 كشف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، سبب تأخر صدور قانون التصالح على مخالفات البناء.

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لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية بمقر مجلس النواب

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أبرزها تشكيل لجان فنية وهندسية على مستوى الجمهورية لتنفيذ قرارات الهدم والترميم.. مقترحات برلمانية أمام مجلس النواب.. ونائب: قرية منشأة همام بمركز البداري بأسيوط تعاني من الكثافة في الفصول

 

وقال عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب قادر على صدور القانون في أسبوع، ولكن المشكلة في أن يكون قانون فاشل مثل القانون السابق.

وأضاف خلال قناة الحدث اليوم، أن مجلس النواب، ليس السبب في تعطيل قانون التصالح، وأن صدور القانون أمر سهل، ولكن التنفيذ و عدم التعارض أو وجود به مشكلات هو الأمر الأصعب.

ولفت إلي أنه تقدم بقانون تصالح متكامل، ولكن في حالة صدور القانون دون حل مشكلات الأحوزة العمرانية، ومشكلات من هم خارج الحيز العمراني، ومشكلات المباني التي ليس بها جراج، سيكون هناك مشكلات كبيرة".

وتابع :" داخل الحيز العمراني أكثر من 95% من عقارات ليس بها جراج، وأنه يجب تفاهم هذه النقطة".

مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء إيهاب منصور النواب

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