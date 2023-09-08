خبير: الذكاء الاصطناعي يغير نوعية الوظائف ولا يلغيها.. فيديو

قال الدكتور محمد عزام ، خبير تكنولوجيا المعلومات ، إن الذكاء الاصطناعي له تأثيرا إيجابيا على جميع القطاعات ، على الرغم من التخوف منه ، إلا أنه سيدفع بالإيجاب كافة القطاعات.

وأضاف الدكتور محمد عزام ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الذكاء الاصطناعي يفيد مجال الصحة من خلال ربط البيانات الخاصة بالأدوية ببعضها ، وتحليل العلاقة بين الادرية ؛ لاستنباط عقاقير جديدة ، وتسريع وتيرة الوصول لعقاقير لأمراض مثل السرطان، والكشف المبكر عن الأمراض.

وتابع ، أن الذكاء الاصطناعي يفيد في تيسير قرار التمويل بالقطاع البنكي والمالي ، وتحديد جدارة الشخص ائتمانيا.

وأكد ، أن التكنولوجيا تغير من نوعية الوظائف ولا تلغي الوظائف ، والانسان يحتاج لتطوير مهارته والتعلم .