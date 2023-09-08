شاهد.. توافد قادة الدول إلى نيودلهي للمشاركة في قمة العشرين

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” لقطات من توافد قادة الدول إلى العاصمة نيودلهي بالهند للمشاركة في قمة العشرين.

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة العشرين (G20) المقرر انعقادها في مدينة نيودلهي بـ الهند، في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر، ويحمل معه مجموعة من الملفات المهمة.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمى بأن الرئيس السيسي سيركز خلال قمة مجموعة العشرين G20، على ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة.

https://www.youtube.com/live/-jNAnvMOFNU?si=boRRGK5PD9Q6cdsP