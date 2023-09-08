انتبه .. أعراض تكشف سرطان القولون سريعا

يعد سرطان القولون من الأمراض الخبيثة التي تصيب الجسم وتتسبب في تدميره لذا من المهم اكتشافه في المراحل الأولى.



ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك فمن الممكن أن تصاب بسرطان القولون دون أن تظهر عليك أعراض.

إذا كانت لديك أعراض، فقد لا تكون متأكدًا مما إذا كانت التغيرات في جسمك علامات على الإصابة بسرطان القولون.

وذلك لأن بعض أعراض سرطان القولون تشبه أعراض الحالات الأقل خطورة، وتشمل الأعراض الشائعة لسرطان القولون ما يلي:

دم على البراز أو داخله (البراز) : تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا لاحظت وجود دم في المرحاض بعد التبرز أو بعد المسح، أو إذا كان برازك يبدو داكنًا أو أحمر فاتحًا.

من المهم أن تتذكر أن ظهور الدم في البراز لا يعني إصابتك بسرطان القولون.



أشياء أخرى بداية من البواسير إلى التمزقات الشرجية إلى تناول البنجر وقد تغير مظهر برازك وولكن من الأفضل دائمًا مراجعة مقدم الرعاية الصحية في أي وقت تلاحظ فيه وجود دم في البراز أو عليه.



التغيرات المستمرة في عادات الأمعاء (كيفية التبرز): تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من الإمساك المستمر أو الإسهال، أو إذا كنت تشعر كما لو كنت لا تزال بحاجة إلى التبرز بعد الذهاب إلى الحمام.

ألم البطن : تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من ألم في البطن بدون سبب معروف، ولا يختفي أو يؤلمك كثيرًا.

قد تسبب أشياء كثيرة ألمًا في البطن، ولكن من الأفضل دائمًا مراجعة مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من ألم غير عادي أو متكرر في البطن.

انتفاخ المعدة : مثل آلام البطن، هناك العديد من الأشياء التي قد تجعلك تشعر بالانتفاخ وتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا استمر انتفاخ بطنك لأكثر من أسبوع، أو أصبح أسوأ، أو كان لديك أعراض أخرى مثل القيء أو وجود دم في البراز أو عليه.

فقدان الوزن غير المبرر : هو انخفاض ملحوظ في وزن الجسم عندما لا تحاول إنقاص الوزن.

القيء : تحدث إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كنت تتقيأ بشكل دوري دون سبب معروف أو إذا كنت تتقيأ كثيرًا خلال 24 ساعة.

التعب والشعور بضيق في التنفس: هذه من أعراض فقر الدم وفقر الدم قد يكون علامة على سرطان القولون.