عمارة بيوت الله في عهد السيسي.. 10 آلاف مسجد تاجها جامع مصر وأضحينا بلد الـ150 ألف مئذنة

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 17 مسجدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في العشر سنوات الأخيرة 10553 مسجدًا، الأمر الذي وصفه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنها مسألة شاهدة على حب أهل هذا البلد لبيوت الله تعالى وحرصهم على عمارتها في ظل رئيس عظيم يدعم ويحرص على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

بلد الـ 150 ألف مئذنة

وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته بمسجد الظاهر بيبرس اليوم الجمعة، أن مصر عُرِفَت قديمًا بأنها بلد الألف مئذنة واليوم نعرفها بأنها بلد المائة وخمسين ألف مسجد ودرة تاجها مسجد مصر بالعاصمة الإدارية وأنها البلد الذي بنى وجدد وطور في تسع سنوات من عهد الرئيس السيسي أكثر من عشرة آلاف مسجد وتحيا مصر عامرة ببيوت الله (عز وجل).

وبين أن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي الذي يتسع لأكثر من مائة وثلاثين ألف مصلٍّ وبه دار للقرآن الكريم مهما وصفنا سيظل الوصف قاصرًا عن مشاهدتها، فبه ثلاثون قاعة في كل قاعة رخامية كتب القرآن الكريم كأنه مصور من المصحف، ومع ذلك ونحن نتحدث عن الفضاء الإلكتروني واستخدام الوسائل الإلكترونية في كل قاعة من قاعاته يجلس دارسوا القرآن الكريم أو حافظوه في هذه القاعة ويمكن أن يستمعوا إلى القرآن الكريم بصوت أي مقرئ من كبار المقرئين، وبالقراءات المتعددة، فإذا ما أردت أن تطلع على التفاسير ضغطت على برنامج التفاسير كاملة في هذه السورة أو تلك ثم إذا ما أردت أن تطلع على ترجمات القرآن وجدت ترجمات القرآن بمختلف اللغات والتي ترجمنا منها في الأعوام الثلاثة الماضية أربع ترجمات جديدة إلى اللغة اليونانية واللغة الأوردية ولغة الهوسا واللغة العبرية، فضلا عن إعادة طباعة الترجمات العديدة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية.

افتتاح 18 مسجدًا جديدًا

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى افتتحت الأوقاف 18 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 154 مسجدًا منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. البراغتة – الميمون - الواسطى

2. العرب – قمن الروس - الواسطى

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير

4. عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور

5. الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

6. عثمان بن عفان - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان

7. عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

8. السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة

9. الرحمة – عرب الغديري - طوخ

مديرية أوقاف أسيوط

م المسجد وعنوانه

10. أبو بكر الصديق – المختون - ديروط

11. الهدى – أم القصور - منفلوط

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

12. الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

13. الصواف – المظاطلي – مركز طامية

14. أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه - مركز إطسا

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف القليوبية

م المسجد وعنوانه

1. الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة

م المسجد وعنوانه

3. العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين

مديرية أوقاف أسوان

م المسجد وعنوانه

4. الرحمة – حاجر السباعية عزب نصر – السباعية