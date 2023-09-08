عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عمارة بيوت الله في عهد السيسي.. 10 آلاف مسجد تاجها جامع مصر وأضحينا بلد الـ150 ألف مئذنة

مسجد مصر
مسجد مصر

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 17 مسجدًا ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في العشر سنوات الأخيرة 10553 مسجدًا، الأمر الذي وصفه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنها مسألة شاهدة على حب أهل هذا البلد لبيوت الله تعالى وحرصهم على عمارتها في ظل رئيس عظيم يدعم ويحرص على عمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى.

بلد الـ 150 ألف مئذنة 

وأكد وزير الأوقاف خلال كلمته بمسجد الظاهر بيبرس اليوم الجمعة، أن مصر عُرِفَت قديمًا بأنها بلد الألف مئذنة واليوم نعرفها بأنها بلد المائة وخمسين ألف مسجد ودرة تاجها مسجد مصر بالعاصمة الإدارية وأنها البلد الذي بنى وجدد وطور في تسع سنوات من عهد الرئيس السيسي أكثر من عشرة آلاف مسجد وتحيا مصر عامرة ببيوت الله (عز وجل).

وبين أن مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي الذي يتسع لأكثر من مائة وثلاثين ألف مصلٍّ وبه دار للقرآن الكريم مهما وصفنا سيظل الوصف قاصرًا عن مشاهدتها، فبه ثلاثون قاعة في كل قاعة رخامية كتب القرآن الكريم كأنه مصور من المصحف، ومع ذلك ونحن نتحدث عن الفضاء الإلكتروني واستخدام الوسائل الإلكترونية في كل قاعة من قاعاته يجلس دارسوا القرآن الكريم أو حافظوه في هذه القاعة ويمكن أن يستمعوا إلى القرآن الكريم بصوت أي مقرئ من كبار المقرئين، وبالقراءات المتعددة، فإذا ما أردت أن تطلع على التفاسير ضغطت على برنامج التفاسير كاملة في هذه السورة أو تلك ثم إذا ما أردت أن تطلع على ترجمات القرآن وجدت ترجمات القرآن بمختلف اللغات والتي ترجمنا منها في الأعوام الثلاثة الماضية أربع ترجمات جديدة إلى اللغة اليونانية واللغة الأوردية ولغة الهوسا واللغة العبرية، فضلا عن إعادة طباعة الترجمات العديدة إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية. 

وزير الأوقاف: الدولة المصرية تصنع تاريخًا عظيمًا في خدمة الدعوة والإنسانية

وزير الأوقاف: مساجد مصر دور عبادة و منارات فكرية وثقافية للناس

افتتاح 18 مسجدًا جديدًا

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى افتتحت الأوقاف  18 مسجدًا اليوم الجمعة، منها 14 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 154 مسجدًا منها 113 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و41 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  البراغتة – الميمون - الواسطى
2.  العرب – قمن الروس - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3.  التوحيد – عزبة فرحات – أبو المطامير
4.  عزبة الناموس – البرنوجي - دمنهور
5.  الفتح – قرية أباظة البحرية – حوش عيسى
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
6.  عثمان بن عفان  - قرية محلة روح – مركز طنطا ثان
7.  عبد العزيز الطريني– طرينة البلد – مركز المحلة الكبرى أول

مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
8.  السلام – عزبة حسن خليل – الخانكة 
9.  الرحمة – عرب الغديري - طوخ
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
10.  أبو بكر الصديق – المختون - ديروط
11.  الهدى – أم القصور - منفلوط
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
12.  الرحمن الشهير بأحمد الصاوي – دنشواي - الشهداء
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
13.  الصواف – المظاطلي – مركز طامية
14.  أبو بكر الصديق - عزبة قلمشاه -  مركز إطسا
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1.  الوكلاء – عزبة الوكلاء – شبين القناطر 
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2.  الأربعين – ميت غراب – مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
3.  العجمي – شارع العجمي – مركز البدرشين
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
4.  الرحمة –  حاجر السباعية عزب نصر – السباعية

الأوقاف وزارة الأوقاف اليوم الجمعة بلد الـ 150 ألف مئذنة مسجد الظاهر بيبرس بلد الألف مئذنة مسجد مصر مصر تعمر بيوت الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

قفزة غير مسبوقة للدولار لأول مرة عالميًا|وهذا سعره الآن بالبنوك

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد رفض إغراءات الاتحاد.. ميرور تفجر مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

موضوعات متعلقة

النشرة الدينية .. آخر ساعة من يوم الجمعة متى تبدأ؟.. وهكذا كان حال النبي مع ربه

وزير الأوقاف: الدولة المصرية تصنع تاريخًا عظيمًا في خدمة الدعوة والإنسانية

وزير الأوقاف: القاهرة بلد الـ 150 ألف مئذنة ودرة تاجها مسجد مصر

كيف كان حال النبي مع ربه؟.. 3 أمور يبينها خطيب الجمعة بالظاهر بيبرس

خطيب الجمعة بالظاهر بيبرس: اقتدوا بالنبي في حاله مع ربه لتشملوا بالرعاية

آخر ساعة من يوم الجمعة متى تبدأ؟.. 15 كلمة مستجابة لجلب الرزق

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجدين الحرام والنبوي

واجبات الجمعة|من تسقط عنه صلاتها؟.. وحكم قراءة سورتي الكهف والإنسان قبل الفجر

ترشيحاتنا

الإعلامي أحمد فؤاد: مباراة مصر أمام إثيوبيا اليوم «رد اعتبار»

مي البحيرى للسيدات : لو جوزك بصباص سيبيه يفك عن نفسه بلاش مبالغة

دون أي دليل يدعم أقواله.. زيلينسكي: بوتين كان وراء مصرع قائد فاجنر

سجدة الفرح و“خراب البيوت”| طليقة حسن شاكوش تثير الجدل باعتذار.. وهذه قصة “خناقة” فرح شعبان

الإمارات تعلن العثور على جثة أحد طياري رحلة التدريب الليلية

فيديو.. وصول الرئيس الأمريكي إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

طريقة عمل كيكة القهوة الباردة بمذاق لا يقاوم

بفستان مبهج..نسرين طافش تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

طرق علاج عدم انتظام ضربات القلب

فيديو

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

محاولة تحبس الأنفاس لإنقاذ باحث عالق بكهف.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ