ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ 2018

ارتفعت المؤشرات الأوروبية؛ بعدما سجلت خسائر على مدار 7 جلسات متتالية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.37% إلى 455 نقطة، بعدما سجل أطول موجة خسائر منذ فبراير 2018.

كما صعد DAX الألماني بنسبة 0.36% مسجلاً 15768 نقطة، وارتفع FTSE البريطاني بنحو 0.15% عند 7453 نقطة، فيما زاد CAC الفرنسي بنسبة 0.33% مسجلاً 7221 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم شركات التجزئة المكاسب بحوالي 1%، فيما حققت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات بنحو 0.6%.

وكانت منطقة اليورو كشفت أمس عن نمو الناتج المحلي الإجمالي لديها بنحو 0.1% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.3%.