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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تسجيل أطول سلسلة خسائر منذ 2018

صدى البلد

ارتفعت المؤشرات الأوروبية؛ بعدما سجلت خسائر على مدار 7 جلسات متتالية.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر STOXX600 بنحو 0.37% إلى 455 نقطة، بعدما سجل أطول موجة خسائر منذ فبراير  2018.

كما صعد DAX الألماني بنسبة 0.36% مسجلاً 15768 نقطة، وارتفع FTSE البريطاني بنحو 0.15% عند 7453 نقطة، فيما زاد CAC الفرنسي بنسبة 0.33% مسجلاً 7221 نقطة.

وعلى صعيد القطاعات، قادت أسهم شركات التجزئة المكاسب بحوالي 1%، فيما حققت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات بنحو 0.6%.

وكانت منطقة اليورو كشفت أمس عن نمو  الناتج المحلي الإجمالي لديها بنحو 0.1% في الربع الثاني من العام الجاري، وهو مستوى أقل من التقديرات الأولية البالغة 0.3%.

أسهم شركات اسهم التكنولوجيا ارتفاع الأسهم FTSE البريطاني الأسهم الأوروبية

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