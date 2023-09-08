قرار عاجل بشأن زي المعلمين والطلاب في المدارس خلال العام الجديد

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا، بشأن زي المعلمين في المدارس، خلال العام الدراسي الجديد.

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام المعلمين في العام الدراسي الجديد، بارتداء الملابس التي تليق بمكانتهم في المدارس؛ باعتبارهم قدوة يحتذى بها.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب المدارس، بالزي المدرسي الموحد، طوال العام الدراسي الجديد؛ وذلك حرصا على الانضباط داخل المدرسة.

كما قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى لكل المراحل التعليمية في العام الدراسي الجديد 2023-2024؛ للحديث عن المشروعات القومية، والولاء والانتماء.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على بذل كافة الجهود الممكنة؛ لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة أشكاله، وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية، من خلال إذاعة الأغاني الوطنية، والأغاني التي تقدر المعلم والمدرسة، وضرورة الالتزام بتحية العلم، وأداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني في أثناء طابور الصباح، بجميع المدارس الرسمية والخاصة والدينية.

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تنظيم رحلات مدرسية؛ لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024