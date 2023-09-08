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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات أمم إفريقيا| مصطفى محمد يقود تشكيل منتخب مصر ضد إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر لكرة القدم منافسه منتخب إثيوبيا اليوم الجمعة، في ختام مباريات الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا وإثيوبيا في السابعة مساء بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم إذاعة لقاء منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب إثيوبيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، ومن خلال البث الأرضي لقناة تايم سبورتس.

ويدخل منتخب مصر الوطني تحت قيادة مديره الفني البرتغالي روي فيتوريا لقاء اليوم، بعد أن ضمن التأهل إلى كأس أمم أفريقيا عقب تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، وبعده غينيا بالمركز الثاني برصيد 9 نقاط، ومالاوي بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحل منتخب إثيوبيا بالمركز الرابع برصيد 4 نقاط.

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد حمدي، محمد عبدالمنعم، على جبر، محمد هاني.

الوسط: محمود حمادة، حمدي فتحي، مروان عطية.

الهجوم: مصطفى فتحي، مصطفى محمد، عمر مرموش.

منتخب مصر اثيوبيا منتخب إثيوبيا

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