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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

توافد ضيوف مهرجان المسرح التجريبي على حفل الختام

ختام مهرجان القاهرة
ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

توافد عدد من ضيوف مهرجان المسرح التجريبي على حفل ختام الدورة الثلاثين، حيث حرص ابطال مسرحية العرض السعودي صادق النمك والمصري تشارلي على التواجد مبكرا.

أسدل الستار على الدورة الثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، حيث يقام حفل ختام المهرجان في تمام الساعة الثامنة مساء، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعدد كبير من النجوم المصريين والعرب والأجانب من ضيوف المهرجان، وتنقل قناة الحياة فعاليات الحفل.

ومن المقرر أن تقدم النجمة نورهان حفل ختام وتوزيع جوائز المهرجان لهذا العام، وسيكون مفاجأة الحفل النجم الكبير محمود حميدة، والذي يُقدم عرضا قصيرا مدته 7 دقائق، عن التجريب في المسرح، وأهمية التجريب في تقدم التجربة الإنسانية بشكل عام، وجاء اختيار "حميدة" باعتباره ابنًا من أبناء المسرح المصري، وواحد من أبرز نجوم الفن المصري في العقود الأخيرة، والذي رحب بالمشاركة في ختام "التجريبي" تقديرا لقيمته الكبيرة بين المهرجانات المسرحية العالمية.

ويشارك في عرض الختام الفنانون: تامر ضيائي وسارة عادل وضياء الدين زكريا، بمشاركة رقصات من تصميم سالي أحمد، ديكور محمد الغرباوي، جرافيك رضا صلاح، إضاءة ياسر شعلان، أزياء مروة عودة، مادة فيلمية روماني خيري، إيقاعات لفرقة أوسكاريزما بمشاركة عازف الإيقاع أحمد رزة، مساعدو الإخراج محمود طنطاوي ورينا أندراوس وفتحي إسماعيل ومريم عبد الشهيد وميسون حسين وسامي سلامة، فكرة وإخراج هاني عفيفي.

ويلي عرض الافتتاح، كلمة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ثم كلمة رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران، ثم عرض فيلم قصير عن فعاليات الدورة  الثلاثين للمهرجان، ثم توصيات  لجنة التحكيم وإعلان الجوائز، حيث تقوم وزيرة الثقافة ورئيالمهرجان بتسليم الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين.

يهدف مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، لإعادة قراءة المشهد التجريبي المسرحي في الوطن العربي والعالم، والكشف عن الجماليات التي رسخها والأشكال التي تبناها ومناقشتها وتبيان إيجابياتها وسلبياتها، لذلك في هذه الدورة لن نتحدث عن التجريب بصيغة الجمع بل هناك تجريبيات تختلف باختلاف التنوع الخلاق داخل ثقافتنا العالمية، وانطلقت الدورة الثلاثين من المهرجان لقراءة المشهد التجريبي من مفهوم الجغرافيا الثقافية والتي تهتم بدراسة الثقافة من منظور الأوضاع الحياتية واستكشاف تجربة المكان الذي يحتضن الثقافة.

ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
ختام مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي
المسرح التجريبي مهرجان المسرح التجريبي القاهرة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الدكتور سامح مهران

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