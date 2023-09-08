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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

«الوعي بالصحة النفسية».. جلسة نقاشية لمؤسسة «فاهم» في المؤتمر العالمي للصحة والسكان

صدى البلد

شاركت مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، أول مؤسسة أهلية رائدة في مصر والوطن العربي تهدف إلى زيادة الوعي النفسي للطفل والأسرة العربية، في فعاليات المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال جلسة نقاشية تحت عنوان "الوعي بالصحة النفسية مسؤولية مشتركة"، أُقيمت اليوم الجمعة، في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
وشهدت الجلسة النقاشية، مشاركة السفيرة نبيلة مكرم، مؤسِسة ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبدالناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء مؤسسة "فاهم"، والدكتور أسامة الحديدي، مدير عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر، و‎الأنبا ميخائيل، الأسقف العام لكنائس منطقة القبة والعباسية والوايلي ومقرر اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك وسط حضور متنوع من المشاركين والخبراء والمسؤولين ووسائل الإعلام.
 
وتناولت الجلسة النقاشية، من منظور علمي، “مفهوم المرض النفسي، وأعراضه، وطرق علاجه، والتوعية بمخاطره، وتأثيراته سواء على المريض أو الأسرة أو المجتمع”.

كما تطرقت للدور الريادي لمؤسسة "فاهم" وأنشطتها المتنوعة داخل وخارج مصر، في التوعية بأهمية العلاج النفسي، وتقديم الخدمات الطبية والتوعوية والترفيهية؛ لمساعدة المرضى والفئات المستهدفة، وكذلك أبرز التحديات التي واجهت المؤسسة على الأرض، وكيف نجحت في التغلب عليها، بالتعاون مع العديد من المؤسسات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.

وفي إطار متواصل، شملت الجلسة النقاشية، الحديث عن دور المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول المرض النفسي، وتعزيز الصحة النفسية من منظور إيماني سليم يتماشى مع العلم الحديث، باعتبار ذلك عامل رئيسي في بناء شخصية الإنسان، وتفعيل دوره الإيجابي داخل المجتمع.

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