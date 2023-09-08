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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش اللبناني: الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريبًا

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، أن جنوده يبذلون قصارى جهودهم لحماية الحدود، ومنع عمليات التهريب، والنزوح غير الشرعي، حيث يتعرّضون لشتّى أنواع الشائعات والاتهامات بالتقصير.

جاء ذلك، في كلمة له، خلال حفل إعلان جرود عرسال ورأس بعلبك خالية من مخلفات الحروب.

ودعا قائد الجيش اللبناني، كلّ مشكّك، لزيارة الحدود، والاطّلاع ميدانيًّا على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريبًا.

وختم كلمته قائلا: فكفى تنظيرًا واتّهامات باطلة، وليقفوا خلف الجيش؛ لأنه كان صمّام الأمان للبنان، وسيبقى كذلك، ولن يحيد عن قسمه وواجباته.

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