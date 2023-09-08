قائد الجيش اللبناني: الوضع على الحدود ينذر بالأسوأ قريبًا

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، أن جنوده يبذلون قصارى جهودهم لحماية الحدود، ومنع عمليات التهريب، والنزوح غير الشرعي، حيث يتعرّضون لشتّى أنواع الشائعات والاتهامات بالتقصير.

جاء ذلك، في كلمة له، خلال حفل إعلان جرود عرسال ورأس بعلبك خالية من مخلفات الحروب.

ودعا قائد الجيش اللبناني، كلّ مشكّك، لزيارة الحدود، والاطّلاع ميدانيًّا على الوضع الذي ينذر بالأسوأ قريبًا.

وختم كلمته قائلا: فكفى تنظيرًا واتّهامات باطلة، وليقفوا خلف الجيش؛ لأنه كان صمّام الأمان للبنان، وسيبقى كذلك، ولن يحيد عن قسمه وواجباته.