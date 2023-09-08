فتج باب التسجيل للمشاركة في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية عبر هذا الرابط

فتحت دار الأوبرا المصرية، الباب أمام الراغبين في التسجيل للمشاركة بمسابقة الدكتورة رتيبة الحفني في الغناء العربي للشباب، ومسابقة الارتجال في العزف على آلات (القانون، العود، الكمان، الناي، التشيللو)، ومسابقة التوزيع الموسيقي الأوركسترالي، المقامة على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثاني والثلاثين، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية في العالم العربي.

يأتي ذلك، برئاسة الدكتور خالد داغر رئيس مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وتحت إشراف المايسترو هاني فرحات مدير المهرجان.

وتهدف المسابقات، إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة، وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك؛ لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

وللحصول على مزيدٍ من المعلومات حول شروط ونظام المسابقات، وتفاصيل آلية التسجيل؛ يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لدار الأوبرا المصرية، أو من خلال الرابط المباشر التالي: https://is.gd/vKBYid

وجرى تحديد موعد انتهاء التسجيل، وهو يوم الأحد 1 أكتوبر 2023، على أن توفر دار الأوبرا المصرية، في خلال فترة المسابقة، الإقامة الكاملة والانتقالات الداخلية للمتسابقين الأجانب القادمين من الخارج.