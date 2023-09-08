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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تستعد لخفض قواتها العسكرية في النيجر إلى النصف

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة تستعد لخفض تواجدها العسكري في النيجر إلى ما يقرب من النصف تقريبًا.


وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية: "من الممكن تخفيض العدد الإجمالي للقوات (الأمريكية) في النيجر من 1200 جندي قبل الاستيلاء على السلطة في 26 يونيو (حزيران) إلى ما بين 500 و1000 جندي في الأسابيع القليلة المقبلة".

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وأوضح مسؤول أمريكي للصحيفة، أن بلاده تحاول تقليص وحدتها العسكرية في النيجر.


ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" فإن مثل هذا التخفيض سيكون أول انسحاب "كبير" للقوات الأمريكية من النيجر منذ الأحداث الأخيرة بالبلاد.
 

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